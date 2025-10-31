Rīgas Zoo dalās ar priecīgām vēstīm - pasaulē nākuši vēl četri kapibaru mazuļi. FOTO, VIDEO
Rīgas zooloģiskais dārzs dalījies ar priecīgām vēstīm - oktobra vidū pasaulē nākuši vēl četri kapibaru mazuļi, kas nu pievienosies saviem trīs brāļiem un divām māsām.
Tā kā kapibaras ir siltummīļi, mazulīšus apmeklētāji ekspozīcijās vēl nevar apskatīt, taču mazuļu draiskošanos jau pavisam drīz būs iespējams vērot tiešraides kamerās. Rīgas Zoo ziņo, ka pieci mazuļi, kas piedzima iepriekš ir veseli, aktīvi un labi attīstās. Par tiem rūpējas abas kapibaru mātītes. Pirmajam, septembrī dzimušajam mazulim sākums bija izaicinošāks, tāpēc kopēji ar īpašu vērību uzrauga arī jaunpiedzimušos mazuļus, sekojot līdzi tam, kā tie ēd un pieņemas svarā.
Rīgas Zoo pasaulē nākuši četri kapibaru mazuļi
Šobrīd Rīgas Zoodārzā tiek veikti sagatavošanās darbi, lai tuvākajā laikā uzsāktu tiešraides translāciju no kapibaru mītnes. Lai gan septembra beigās dzimušais un nu oktobra vidū dzimušie četri mazuļi interesentiem būs apskatāmi tikai pavasarī, jau tuvākajā laikā kapibaru fani un dzīvnieku mīļotāji varēs sekot līdzi mazuļu augšanai, jo elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” nodrošinās gan translāciju, gan ierakstu.
“Daudzus iepriecināja ziņa par kapibaru mazuli, un tagad prieks dubultojies ar vēl četriem jaunpienācējiem. Zināms, ka pavasarī un vasarā putnu vērošana tiešsaistē ir populāra nodarbe, taču arī gada tumšajā un aukstajā laikā vēlamies dot iespēju smelties prieku no dzīvnieku vērošanas. Tāpēc esam nolēmuši ikvienam interesentam nodrošināt iespēju dzīvot līdzi kapibaru saimes ikdienai, kurā nesen ienākuši jauni ģimenes locekļi,” norāda “Bite Latvija” ģenerāldirektors Mindaugas Rakauskas.
Bet Rīgas Zoodārza valdes locekle Anete Bilzēna papildina, ka tiešsaistes kameras ļaus saprast dzīvnieku paradumus. “Lai ievērotu dzīvnieku privātumu un saprastu viņu paradumus, sākumā tiešraide būs pieejama kapibaru un citu nagaino dzīvnieku nodaļas vadītājai Jūlijai Laubertei. Nodaļas vadītāja kopā ar saviem darbiniekiem izvērtēs dzīvnieku ikdienu un izvēlēsies publicējamos ierakstus, taču ar laiku translācija būs pieejama gan jaunajā modernajā mītnē, gan diennakts režīmā. Tāpat arī apsolām regulāri dalīties ar tiešraides ierakstiem mūsu sociālajos tīklos, lai sniegtu iespēju uzzināt vairāk par šo Dienvidamerikas grauzēju visiem, kam pēc animācijas filmas “Straume” noskatīšanās, kapibara kļuva par mīļāko dzīvnieku”.
Šobrīd zoodārzā dzīvo trīs pieaugušas kapibaras – Oskars, Trīne un Truse, kā arī pieci kapibaru mazuļi – trīs puikas un divas meitenes. Vasaras sezonā tām līdzās draudzīgi mitinās arī Patagonijas maru saime. Kapibaras ir sabiedriskas un dzīvo grupās, kurās visi pieaugušie rūpējas par mazuļiem. Kapibara ir lielākais grauzējs pasaulē.