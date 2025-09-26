Rīgas Zoo sagaidīts kapibaru mazulis
Ceturtdien, 25. septembrī, Rīgas Nacionālā zooloģiskajā dārzā sagaidīts īpašs notikums – pasaulē nācis kapibaru mazulis!
Priecīgas ziņas no Rīgas Zoo - kapibarām piedzimis mazulis. FOTO
Pēdējo reizi kapibaru mazuli Rīga Zoo varēja apskatīt 2020. gadā. Šobrīd kopēji pie mazuļa nedodas, lai netraucētu rūpīgajai mammai un nesatrauktu pašu jaundzimušo. Mazulīša dzimums pagaidām vēl nav zināms.
Zoodārza mītnē dzīvo trīs pieaugušas kapibaras – Oskars, Trīne un Truse – un tiem līdzās draudzīgi mitinās arī Patagonijas maru saime. Kapibaras ir sabiedriskas un dzīvo grupās, kurās visi pieaugušie rūpējas par mazuļiem. Arī šis mazulis aug ģimenes lokā, kur drošība un kopīga aprūpe ir ļoti svarīga.
Mazuļi piedzimst labi attīstīti, tūlīt seko mātei un jau drīz nomēģina zāli, taču līdz aptuveni četru mēnešu vecumam barojas arī ar mātes pienu. Pirmā dzīves gada laikā jaunajām kapibarām ir svarīga grupas aizsardzība un kopīga aprūpe, kas nodrošina tām drošu augšanu un izdzīvošanu.
"Šajās brīvdienās aicinām mūsu apmeklētājus, dodoties garām kapibaru mītnei, klusām novēlēt mazulim drošu un veselīgu bērnību!" aicina Rīgas zooloģiskais dārzs.