Sniegs un ledus šorīt dažviet Latvijā apgrūtina braukšanu - sliktākā situācija ir uz Bauskas šosejas

Dažviet Latvijas centrālajā daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu.
Dažviet Latvijas centrālajā daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa galvenajiem autoceļiem, informēja "Latvijas valsts ceļi".

Šorīt ap plkst. 6.30 sliktākā situācija ir Bauskas šosejas posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei. Slidenos un sniegotos ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Ventspils, Talsu, Saldus, Bauskas un Gulbenes apkārtnēs.

