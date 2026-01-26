Nedēļa sāksies ar sniegu un salu līdz -10 grādiem: sinoptiķi brīdina par sasalstošu lietu
foto: LETA
Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs.
Sabiedrība

Nedēļa sāksies ar sniegu un salu līdz -10 grādiem: sinoptiķi brīdina par sasalstošu lietu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs, vietām iespējams arī sasalstošs lietus jeb atkala, prognozē sinoptiķi.

Nedēļa sāksies ar sniegu un salu līdz -10 grādiem:...

Valsts centrālajā un austrumu daļā dažviet snigs mēreni. Debesis būs pārsvarā apmākušās.

Vējš lēni pūtīs no austrumu puses. Maksimālā gaisa temperatūra no -3..-4 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -9..-10 grādiem valsts ziemeļaustrumos.

Rīgā nedēļas pirmā diena būs apmākusies, palaikam nedaudz snigs, lēns dienvidaustrumu vējš pāries austrumu, ziemeļaustrumu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -6 vai -7 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklons Centrāleiropā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1016 hektopaskāliem Latgales austrumos.

Tēmas

Laika ziņasRīgaLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa