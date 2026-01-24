Cilvēcība pāri visam: Valmieras teātra rīcība sajūsmina soctīklus
Sociālajos tīklos plašu ievērību un atzinību guvusi Valmieras teātra rīcība, aizkavējot izrādes "Pazudušais dēls" sākumu, lai sagaidītu jauniešu grupu, kas neparedzētu apstākļu dēļ bija aizkavējusies ceļā.
Grupas vadītāja publiskā ierakstā dalījusies ar emocionālu pieredzi, atklājot, ka pusgadu gaidītais teātra apmeklējums gandrīz izjucis. Tomēr, sazinoties ar teātra administrāciju un izskaidrojot radušos situāciju, tika saņemta negaidīta atsaucība.
"Tas bija īsts astotais pasaules brīnums, jo mūs uzklausīja, saprata un mūs gaidīja," raksta sieviete.
Viņa pauž īpašu pateicību ne tikai teātra kolektīvam un aktieriem, bet arī pārējiem skatītājiem, kuri pacietīgi gaidīja izrādes sākumu. Autore uzsver, ka teātra darbinieki aktīvi iesaistījās, lai palīdzētu grupai pēc iespējas operatīvāk nokļūt zālē.
“Šīs emocijas nevar izstāstīt! Mēs piedzīvojām tik ļoti lielu, sirsnīgu attieksmi un atbalstu, mēs sapratām, ka šis teātris mīl un gaida ikvienu savu apmeklētāju, mēs sapratām, cik svarīgi esam teātrim," viņa raksta.
Komentāros pie ieraksta citi kultūras baudītāji dalījušies ar līdzīgu pieredzi, apstiprinot, ka Valmieras teātris arī iepriekš ir izrādījis sapratni ārkārtas situācijās.