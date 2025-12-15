Valmieras teātrī pirmizrādi piedzīvo grieķu traģēdija - Eiripīda “Mēdeja”
12. decembrī laikmetīgajā mākslas telpā “Kurtuve” notika traģēdijas “Mēdeja” pirmizrāde režisora Reiņa Suhanova interpretācijā, titullomā – aktrise Māra Mennika.
Skatītājus sagaida sarežģītu ētiskas dabas jautājumu šķetināšana, bet šajā apjukuma un maldu tumsā, kā jau katrā īstā traģēdijā, caur katarsi ir arī bultiņa uz izeju. Izrāde tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, turpinoties auglīgajai sadarbībai jau trīs sezonu garumā.
Režisors Reinis Suhanovs vairāk nekā 2000 gadu seno mītu par sievieti, kura atstājusi visu – dzimteni un mājas –, lai kopā ar vīru būvētu viņu kopdzīves templi, risinās, uzdodot smagus un eksistenciālas dabas jautājumus: ko darīt ar aizdegušos, nekontrolētu kaislību, kas parauj līdzi ģimenes templi; vai liesmu turēt ciet, ja tu dedz; vai nodotajai Mēdejai aizvainojumā ir tiesības uzcelto visšaušalīgākajā veidā noārdīt līdz pamatiem.
“Laiks ir tik nežēlīgs, tāpēc es neredzu pretrunu par nežēlīgo runāt arī teātrī,” uzskata Reinis Suhanovs.
Izrāde ir īpaša arī kā scenogrāfijas meistara, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Andra Freiberga (1938–2022) audzēkņu Reiņa Suhanova un Monikas Korpas radošais dialogs. Monika Korpa ir viena no vadošajām Latvijas māksliniecēm ar nozīmīgu pieredzi ārzemju teātros un opernamos.
Radošā komanda: režisors – Reinis Suhanovs; scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Monika Korpa; scenogrāfes un kostīmu mākslinieces asistente – Justīne Jasjukeviča; horeogrāfe – Linda Mīļā; gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš; komponists – Jēkabs Nīmanis; teksta redaktors un prologa autors – Ilmārs Zvirgzds.
Lomās: Māra Mennika; Anna Nele Āboliņa; Kārlis Freimanis; Rihards Jakovels; Artis Jančevskis; Mārtiņš Liepa; Elizabete Milta; Sandis Runge; Diāna Krista Stafecka.
Kopš 2023. gada Valmieras teātrī ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ir tapuši jau 11 jauniestudējumi. No tiem divi nonākuši pie skatītājiem 2025./2026. gada sezonā – Rūdolfa Blaumaņa “Ļaunais gars” (režisore Inese Mičule) un Eiripīda “Mēdeja” (režisors Reinis Suhanovs). Šajā sezonā ar fonda atbalstu top vēl divi jauniestudējumi – Ances Muižnieces “Es varu tikai mīlēt…” (pēc Ingas Pērkones grāmatas par latviešu kino, režisors Jānis Znotiņš) un Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” (režisors Elmārs Seņkovs).