Tautā mīlētais aktieris Aigars Vilims cīnās ar smagu slimību - Valmieras teātris aicina ziedot ārstēšanai
Valmieras Drāmas teātris aicina sabiedrību atbalstīt teātra ilggadējo aktieri Aigaru Vilimu, kuram nepieciešama dārga, valsts neapmaksāta onkoloģiskā ārstēšana. Teātris uzsver — Vilims ir ne vien izcils mākslinieks, bet arī viens no Valmieras teātra stūrakmeņiem.
Aigars Vilims jau vairāk nekā pusgadsimtu ar savu skatuves harismu, intelektu un spilgto emocionālo sniegumu priecējis skatītājus un bagātinājis latviešu teātra mākslu. Viņa radošais mantojums ir ievērojams: Uldis izrādē “Pūt, vējiņi!”, Edgars “Ugunī”, Makmērfijs “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”, Roplainis “Pazudušajā dēlā”, Alfs “Tumšajos briežos” — par šīm lomām Vilims 2002. gadā saņēma “Spēlmaņu nakts” balvu kā Gada aktieris. Ne mazāk nozīmīgas ir viņa lomas “Karaļa Līra” Āksts, Kapracis “Hamletā”, Veršiņins “Trīs māsās” un daudzas citas.
Šobrīd viņa spilgtākā un emocionāli nozīmīgākā loma Valmieras teātrī ir Mikus tēvs augstu novērtētajā izrādē “Pazudušais dēls”.
Teātris atklāj, ka tikai paši tuvākie zinājuši par aktiera cīņu ar slimību — starplaikos starp izrādēm viņš devies uz slimnīcu Rīgā, lai ārstētu ļaundabīgu kuņģa audzēju. Ārstēšanas kurss tiek pieskaņots teātra repertuāram, par ko Vilims ir pateicīgs savām ārstēm.
Aigaram nozīmēta medikamentoza terapija, kas nav apmaksāta no valsts budžeta. Ik mēnesi zāļu iegādei nepieciešami 5 216,96 eiro, bet gada kopējās izmaksas sasniedz 62 603,52 eiro.
Valmieras teātris aicina ikvienu, kam ir iespēja, sniegt ieguldījumu: “Palīdzēsim — kopā mēs varam!”. Ziedot iespējams šeit.