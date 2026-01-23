Rīgā netiek iepirkts par 36% lētāks siltums, lai gan vienlaikus izskan brīdinājumi par augstiem apkures rēķiniem
Rīgas Ilgtspējīgas Siltumapgādes Asociācija cēlusi trauksmi par līdzekļu neefektīvu izmantošanu Rīgas siltumapgādes sistēmā, norādot, ka 2026. gada janvārī nav iepirkta par 36% lētāka siltumenerģija no vietējā ražotāja, kas rezultējies aptuveni 110 000 eiro pārmaksā, informēja asociācijā.
Organizācija norāda, ka janvārī 15 dienas nav tikusi iepirkta siltumenerģija no biomasas ražotāja SIA "Eco Energy Riga", kura piedāvātā cena – 50,99 eiro par megavatstundu (MWh) – bijusi nemainīga pēdējos mēnešos. Šajā periodā nav iepirkti 5853 MWh siltumenerģijas.
Tajā pašā laikā identisks siltumenerģijas apjoms ir ticis iepirkts no citiem ražotājiem, tostarp Latvenergo TEC-2, par 69,81 EUR/MWh, kas ir par 36% dārgāk nekā tirgū pieejamais alternatīvais piedāvājums.
Asociācijas aprēķini liecina, ka cenu starpība ir 18,82 eiro par MWh. Ņemot vērā, ka šajā periodā nav iepirktas 5853 MWh lētākās enerģijas, kopējā pārmaksa 15 dienu laikā lēšama 110 153 eiro apmērā. "Šī summa tiešā veidā atspoguļojas Rīgas iedzīvotāju apkures rēķinos," uzsver asociācijas pārstāvji.
Organizācija vērš uzmanību uz situācijas pretrunīgumu – laikā, kad ekonomikas ministrs publiski brīdina par gaidāmiem augstiem apkures rēķiniem un rosina sasaukt ārkārtas sēdi, pilsētas siltumapgādes sistēmā netiek izmantota iespēja iepirkt būtiski lētāku siltumu.
Reaģējot uz notiekošo, Rīgas Ilgtspējīgas Siltumapgādes Asociācija aicina Ekonomikas ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju, Rīgas domi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju nekavējoties izvērtēt situāciju. Tāpat izteikts aicinājums iesaistīt Valsts kontroli un Latvijas Republikas Prokuratūru, lai nodrošinātu neatkarīgu pārbaudi.
Asociācija pieprasa atbildīgajām iestādēm publiski skaidrot janvāra iepirkuma principus, atklāt faktiskās cenas no visiem ražotājiem un nodrošināt, ka turpmāk tiek iepirkta lētākā pieejamā siltumenerģija, mazinot finansiālo slogu rīdziniekiem.