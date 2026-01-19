Vienkārši veidi, kā jau šajā apkures sezonā maksāt mazāk
Lai gan interese par energoefektīviem mājokļiem pieaug un pērn tie veidoja 22 % no kopējā izsniegto hipotekāro kredītu apjoma, liecina bankas "Citadele" dati, tomēr daudziem iedzīvotājiem mājokļa maiņa tuvākajā laikā nav plānota. Tas gan nenozīmē samierināties ar augstiem rēķiniem – pat nelielas izmaiņas ikdienas paradumos un mājokļa uzturēšanā var samazināt apkures un elektrības izmaksas arī vecākās ēkās.
Iedzīvotāju vēlmi ietaupīt apliecina arī bankas "Citadele" aptauja, kas rāda, ka 67 % iedzīvotāju jau šobrīd aktīvi meklē veidus, kā ierobežot ikdienas tēriņus. Piedāvājam dažus praktiskus padomus, kas būs noderīgi ikvienam mājoklim un palīdzēs samazināt apkures un elektroenerģijas izmaksas jau šajā apkures sezonā.
Siltuma zudumi
Siltuma zudumus iespējams mazināt, aizverot durvis uz mazāk apsildītām telpām, blīvējot logu un durvju spraugas vai nosiltinot balkonu vai lodžiju. Vecākos dzīvokļos siltums bieži tiek zaudēts arī caur grīdām, īpaši pirmajos stāvos. Paklāji, žalūzijas un biezāki aizkari, neaizsedzot radiatorus, palīdz uzturēt siltumu. Telpas ieteicams vēdināt īsi un intensīvi – piemēram, piecas minūtes ar pilnībā atvērtiem logiem.
Brīvi radiatori
Radiatori darbojas visefektīvāk, ja tiem nav šķēršļu. Biezi aizkari jāpaceļ uz palodzes un mēbeles jāpabīda tālāk no radiatoriem. Arī uz radiatoriem žāvēts apģērbs un putekļi kavē siltuma izplatīšanos telpā un palielina enerģijas patēriņu.
Temperatūras kontrole
Termostati un viedās apkures sistēmas ļauj individuāli regulēt temperatūru katrā telpā, pielāgojot to ikdienas paradumiem un telpu izmantošanai. Biežāk apdzīvotajās telpās, piemēram, viesistabā, ieteicams uzturēt 20-21 °C, savukārt telpās, kur uzturēšanās ir īslaicīga, piemēram, koridoros, palīgtelpās vai noliktavās, temperatūru var samazināt. Ar viedās apkures sistēmas palīdzību vai citu iespēju pielāgot apkures režīmu var arī, piemēram, naktī vai prombūtnes laikā samazināt temperatūru visās telpās. Pat 1 °C pazeminājums var samazināt apkures izmaksas par aptuveni 5–6 %.
Elektrības patēriņš
Apgaismojums veido aptuveni 10 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa, liecina starptautiskās apgaismojuma industrijas "LightingEurope" pārskati. Lai samazinātu elektrības patēriņu, dienas laikā ieteicams izmantot dabisko apgaismojumu un, piemēram, ja iespējams, novietot darba vietu pie loga, strādājot no mājām. Savukārt vakaros ieteicams izvēlēties LED spuldzes, jo tās patērē līdz pat 80 % mazāk elektroenerģijas nekā kvēlspuldzes un kalpo būtiski ilgāk.
Televizori, datori, lādētāji, elektriskās tējkannas un kafijas automāti rada liekas izmaksas, ja netiek atvienoti no elektrotīkla, kad netiek izmantoti. Piemēram, telefona lādētājs rozetē bez pieslēgtas ierīces gada laikā var patērēt aptuveni 0,9–4,4 kWh elektroenerģijas. Lai gan šis apjoms šķiet neliels, vairāku ierīču gadījumā patēriņš var izrādīties būtisks. Vienkāršs un efektīvs risinājums ir izmantot rozetes ar slēdzi vai viedās kontaktligzdas.
Daļa iedzīvotāju izmanto elektrību arī mājokļa un ūdens apsildei – tādā gadījumā pārdomāta elektrības izmantošana ir īpaši būtiska. Tad ieteicams izmantot elektrību, ievērojot tirgus cenas, kas parasti ir norādītas pa stundām. Izmantojot elektrību pastiprināti tikai stundās, kad tā ir lētāka, elektrības rēķinu var samazināt pat uz pusi.
Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2025. gada septembrī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.