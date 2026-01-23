Būtiski pieaugs apkures izdevumi. Ekonomikas ministrs aicinājis sasaukt ārkārtas sēdi
Ņemot vērā to, ka šis bijis aukstākais janvāris Latvijā pēdējo 15 gadu laikā, un līdz ar to būtiski pieaugs apkures izdevumi mājsaimniecībām, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) rosinājis nekavējoties sasaukt Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdi.
Ministrs ir devis uzdevumu EM sazināties ar Valsts enerģētiskās krīzes centru, lai jau iespējami drīz tiktu sasaukta ārkārtas sēde. Valainis uzsver, ka, pēc AS "Rīgas siltums" sniegtās informācijas, šogad janvāris Latvijā bijis aukstākais pēdējo 15 gadu laikā un otrs aukstākais pēdējo 30 gadu laikā kopš uzņēmuma pastāvēšanas. Tas tieši ietekmējis siltumenerģijas patēriņu un rezultēsies būtiski lielākos apkures rēķinos mājsaimniecībām.
Valaiņa ieskatā šādos apstākļos ir nepieciešama valsts līmeņa koordinēta rīcība, ko nodrošinātu Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdes sasaukšana. Strauji pieaugušais maksājumu slogs rada nopietnas bažas par iedzīvotāju iespējām norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem šīs ziemas mēnešos, uzskata Valainis.
Viņaprāt, Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdes formāts ir atbilstošs, lai ne tikai operatīvi novērtētu situāciju, bet vienlaikus pieņemtu lēmumus par atbalsta pasākumiem augsto rēķinu sloga mazināšanai mājsaimniecībām.