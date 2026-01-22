Opozīcija iesniedz kārtējo Siliņas demisijas pieprasījumu
Opozīcijā esošā partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ceturtdien iesniegusi kārtējo Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) demisijas pieprasījumu, šoreiz to pamatojot ar imigrācijas jautājumiem, dzelzceļa projektu "Rail Baltica" un valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem.
Kā informēja partijā, demisija tiek prasīta saistībā ar "migrantu uzņemšanas prasību Latvijai", kuru atbildīgās amatpersonas, LPV ieskatā, nav novērsušas, ""Rail Baltica" projekta "politiskās uzraudzības faktisko izgāšanos", kā arī valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem, kurus LPV vērtē kā vājus.
LPV pārmet, ka atšķirībā no Igaunijas Siliņas vadītajam Ministru kabinetam ES Migrācijas un patvēruma pakta ietvaros nav izdevies panākt Latvijas atzīšanu par valsti, kas saskaras ar ievērojamu migrācijas spiedienu un ir klasificējama kā "riska valsts", tāpēc Latvija nevarēšot izvairīties no migrantu uzņemšanas vai būtiski samazināt dalību migrantu pārvietošanā.
Tāpat LPV pārmet, ka Siliņa nav nodrošinājusi pienācīgu "Rail Baltica" projekta politisko uzraudzību, izmaksu kontroli un lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu, "slēpjot no sabiedrības informāciju par projekta patiesajām izmaksām un reālajiem īstenošanas termiņiem".
Demisijas pieprasījuma motivācijā LPV frakcijas deputāti pārmet, ka Siliņas vadītais Ministru kabinets neesot spējis tikt galā ar strauji pieaugošo valsts parādu, ekonomisko stagnāciju, augsto inflāciju un pārtikas cenu kāpumu.
Demisijas pieprasījuma izskatīšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli jānotiek nākamās nedēļas Saeimas plenārsēdē.
Jau ziņots, ka Siliņa pirms nedēļas izturēja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu. Demisiju bija pieprasījusi Nacionālā apvienība (NA), pamatojot to ar valsts finansējuma piešķiršanu sabiedriskā medija veidotam saturam krievu valodā.
Par neuzticības izteikšanu nobalsoja 18 Saeimas deputāti, bet 48 deputāti premjeres demisiju neatbalstīja. Balsojumā nepiedalījās 15 deputāti - no LPV un partijas "Stabilitātei".
Tas bija jau piektais demisijas pieprasījums premjerministrei.