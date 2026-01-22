Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine tiks iekļauta pietura "Slimnīca".
Novadu ziņas
Šodien 10:14
Lai Siguldas novada bērni tiktu uz nodarbībām, veic izmaiņas autobusa maršrutā
Lai atvieglotu bērnu nokļūšanu uz sociālās rehabilitācijas nodarbībām biedrībā "Cerību spārni", no 2. februāra reģionālās nozīmes autobusu maršrutā Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine tiks iekļauta pietura "Slimnīca".
Izmaiņas attieksies uz reisu, kas plkst. 13.45 izbrauc no Nītaures. Izmaiņas veiktas, lai skolēni ar funkcionāliem traucējumiem pēc mācību stundām varētu ērtāk nokļūt uz nodarbībām. Pietura "Slimnīca" ir tuvākā sabiedriskā transporta piestātne biedrības atrašanās vietai.
Lēmums pieņemts, Autotransporta direkcijai (ATD) sadarbojoties ar pasažieru pārvadātāju un Rīgas plānošanas reģionu, izvērtējot biedrības nodarbību norises vietu un laiku, kad skolēniem tajās jāierodas.