No Rīgas līdz Spānijai - Siguldā “Noskrien Ziemu” pulcē dalībniekus no vairāk nekā 40 novadiem
Siguldā 10. janvārī notikušais “LMP Noskrien Ziemu” 9. sezonas vakara–tumsas posms pulcēja 755 dalībniekus no visas Latvijas un vairākām valstīm, apliecinot pasākuma nozīmi kā sporta tūrisma notikumam. Posms ne vien sniedza unikālu ziemas skriešanas pieredzi, bet arī savāca 2012 eiro Latvijas taku skriešanas izlases atbalstam.
Kā informēja Siguldas novada pašvaldība, sacensībās startēja pārstāvji no 40+ Latvijas novadiem un pilsētām, kā arī dalībnieki no astoņām valstīm, kas šobrīd dzīvo vai strādā Latvijā (Brazīlija, Francija, Hondurasa, Indija, Nīderlande, Norvēģija, Spānija, Ukraina). Tas apliecina plašu ģeogrāfisko tvērumu un starptautisku vilkmi.
Visvairāk dalībnieku ieradās no Rīgas, Cēsu un Siguldas novadiem, Valmieras un Valmieras novada, Jelgavas un Jelgavas novada, Limbažu novada, Ogres un Ogres novada, Smiltenes novada, kā arī Jēkabpils un Jēkabpils novada.
Dalībnieku sadalījums pa distancēm bija šāds: vienu apli 10,1 kilometra garumā veica 419 dalībnieki, divus apļus jeb 20,2 kilometrus – 174 dalībnieki. Pārgājiena un nūjošanas distancē ar 3 stundu un 30 minūšu laika limitu divus apļus veica 8 dalībnieki, savukārt vienu apli – 154 dalībnieki.
Siguldas vakara–tumsas posms šajā sezonā ir nozīmīgs arī ar reālu ieguldījumu Latvijas taku skriešanas izlases atbalstā, palīdzot sportistiem ceļā uz pasaules čempionātu. Kopumā Latvijas taku skriešanas izlases atbalstam Siguldas posma ietvaros tika novirzīti 2012 eiro. No šīs summas 1510 eiro ziedoja “Noskrien Ziemu” organizatori kopā ar Latvijas uzņēmumu LMP, 110 dalībnieki papildus sniedza atbalstu 435 eiro apmērā, savukārt sacensību dienā ziedojumu kastītē tika atstāti vēl 67 eiro.
Pēc sacensībām veiktā dalībnieku aptauja liecina par augstu pasākuma novērtējumu. Absolūtais vairākums dalībnieku Siguldas vakara–tumsas apli novērtēja kā “patika” vai “ļoti patika”, bet kritiskie komentāri bija reti un galvenokārt saistīti ar praktiskiem organizatoriskiem aspektiem, nevis pašu pasākuma koncepciju.
Aptaujas dati arī parāda pasākuma nozīmi reģionālā un valsts mēroga kontekstā. Lielākā daļa dalībnieku uz Siguldu mēroja ievērojamu attālumu vienā virzienā: 37 % – 31 līdz 60 kilometrus, 30 % – 61 līdz 100 kilometrus, 20 % – vairāk nekā 100 kilometrus, un tikai 12 % – līdz 30 kilometriem. Šie rādītāji nepārprotami apliecina, ka “Noskrien Ziemu” piesaista dalībniekus no visas Latvijas, kuri Siguldu apmeklē mērķtiecīgi kā sporta un atpūtas galamērķi.