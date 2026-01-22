"Spilve": pirmais Rīgas starptautiskais lidlauks, kas "izzuda" no ikdienas dzīves. FOTO
"Spilve" bija pirmā Rīgas "starptautiskā" lidosta jau krietni pirms mūsdienu lidostas RIX: no šejienes tika veikti regulāri reisi, bet reprezentatīvais terminālis viesus sagaidīja kā pilsētas "vitrīna". Šodien šī vieta gandrīz ir izzudusi no ikdienas pasažieru dzīves — taču lidlauks joprojām pastāv, un tā loma atkal mainās.
Vārti uz pilsētu pirms lielo termināļu ēras
"Spilve" ir lidlauks Daugavas kreisajā krastā, aptuveni piecu kilometru attālumā no Rīgas centra. Tā vēsture aizsākās jau Pirmā pasaules kara laikā, kad Spilves pļavas tika izmantotas militārās aviācijas vajadzībām.
Pēc Latvijas valsts izveides šī teritorija pakāpeniski kļuva par valsts galveno aviācijas mezglu. 20.–30. gados "Spilve" darbojās kā īsts "Eiropas maršruts" — regulāras līnijas savienoja Rīgu ar Berlīni un Austrumprūsiju, darbojās starptautiskie pārvadātāji, veidojās satiksmes tīkls caur Kauņu, Viļņu, Tallinu un tālāk uz ziemeļiem. Tieši šajā laikā "Spilve" nostiprinājās kā pirmais Rīgas starptautiskais lidlauks mūsdienu izpratnē — ar kustības sarakstiem, pasažieru reisiem un centrālās pilsētas aviostas statusu.
Pēckara "centrālā lidosta"
Pēc Otrā pasaules kara "Spilve" tika pārbūvēta padomju civilās aviācijas vajadzībām: lidlauks kļuva par Rīgas "centrālo lidostu" un nozīmīgu "Aeroflot" reisu mezglu. Visatpazīstamākā šī laikmeta liecība ir 1954. gadā celtā termināļa ēka — padomju neoklasicisma arhitektūra ar monumentāliem interjeriem un reprezentatīvu piebraukšanas asi. Šis komplekss oficiāli ir atzīts par valsts nozīmes aizsargājamu arhitektūras pieminekli.
Kāpēc "Spilve" "izzuda" no ikdienas dzīves
Šī izzušana nebija pēkšņa, bet gan infrastruktūras pārmaiņu rezultāts. Kad 20. gadsimta 70. gados tika atklāta mūsdienu lidosta "Rīga" (RIX), "Spilves" loma pasažieru apkalpošanā sāka samazināties — galvenā pasažieru plūsma pakāpeniski pārcēlās uz jauno lidlauku. Vēlāk regulārie civilās aviācijas reisi "Spilvē" līdz 20. gadsimta 80. gadu beigām tika pārtraukti — lidlauks vairs nebija vieta, no kuras dodas atvaļinājumā vai kurā ielido Rīgā.
Pēc 90. gadiem: lidlauks palika, scenārijs mainījās
Kopš 20. gadsimta 90. gadiem "Spilve" arvien vairāk darbojās nevis kā pasažieru lidosta, bet gan kā mazās aviācijas vieta — privātie lidojumi, treniņu izlidojumi, aviācijas un izpletņlēkšanas apmācība. 2000. gados termināļa ēku mēģināja atdzīvināt dažādos veidos — no kultūras pasākumiem līdz aviācijas muzeja projektiem; vienlaikus pati teritorija palika "starp statusiem": pārāk liela un vēsturiski nozīmīga, lai būtu vienkārši tukšums, un pārāk ierobežota funkciju ziņā, lai atgrieztos iepriekšējā formātā.
Kas notiek tagad (2025–2026)
Šodien "Spilve" ir funkcionējošs lidlauks EVRS, kas orientēts uz "general aviation" — pilotu apmācību, privātajiem lidojumiem un lokālām aviācijas aktivitātēm. Lidojumi šeit notiek ar iepriekšēju saskaņojumu.
Vienlaikus šī vieta atkal kļūst par platformu notikumiem, kas tai atgriež publisku redzamību — gan vairs ne regulāru pasažieru reisu veidā. 2026. gadā "Spilvē" plānots vērienīgs starptautisks aviācijas šovs ("Baltic International Airshow").
