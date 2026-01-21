Bauskas novadā vecākajam līgavainim - 92 gadi, jaunākajai līgavai - tikai septiņpadsmit. Neparastākie vārdi: Abigeila. Liams
Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas 2025. gada statistika atklāj dzimšanas, laulības un miršanas tendences, populārākos un retākos jaundzimušo vārdus un citus demogrāfiskos datus: cik gadu ir vecākajam līgavainim un kā mainās ģimeņu pieaugums novadā.
Pērn Bauskas novadā reģistrēti 216 jaundzimuši bērni (2024. gadā – 217), noslēgtas 227 laulības (2024. gadā – 246), bet miruši 612 cilvēki (2024. gadā – 568). Visvairāk pērn novadā jaundzimušo reģistrēti Bauskas pilsētā – 55, bet vismazāk Kurmenes pagastā – tikai viens. Arī miruši Bauskas pilsētā pērn visvairāk – 141, bet vismazāk – trīs cilvēki Kurmenes un Stelpes pagastos.
Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem gada laikā Bauskas novada iedzīvotāju skaits samazinājies par 897 cilvēkiem: ja 2025. gada 1. janvārī novadā bija deklarēti 42 520 cilvēki, tad šogad – tikai 41 623.
Pērn no 227 novadā noslēgtajām laulībām 14 bija baznīcā, bet pārējās – laicīgā ceremonijās, 11 laulības bija ar ārvalsts pilsoņiem. No laulātajiem jaunākajai līgavai bija 17 gadi, bet vecākajam līgavainim 92 gadi.
Populārākie jaundzimušo vārdi pagājušajā gadā zēniem bija Olivers (7), Marks (6) un Gustavs (4) , bet meitenēm - Amēlija, Alise, Emīlija, Nora, Sāra (katrs no šiem vārdiem dots četras reizes) Retāk sastopamie vārdi meitenēm bija Abigeila, Anne, Heilija, Kimberlija, Medisona un Semija, bet zēniem - Sainārs, Dariuss, Liams, Neitans un Uno.