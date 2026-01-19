Gan Bei jaunā ēra: populāro restorānu tīklu sagaida vērienīgas pārmaiņas
Decembra nogalē tirdzniecības centrā Riga Plaza pēc rekonstrukcijas durvis vēra atjaunotais restorāns Gan Bei, kas kļuvis par jaunās zīmola pārtapšanas jeb rebrendinga programmas flagmani. Šis restorāns ir pirmais, kurā jaunā Gan Bei koncepcija realizēta pilnā apjomā – no interjera un traukiem līdz pat viesmīļu formai.
Atjaunotajā Gan Bei – Riga Plaza viesus sagaida pilnīgi jauna vizuālā identitāte. Par iepriekšējo restorāna tēlu atgādina vien ikoniskie ēdieni – tostarp leģendārais medus vistas ēdiens un citi iemīļoti garšas akcenti ēdienkartē. Pārējais ir rūpīgi pārdomāts un pielāgots mūsdienu viesu gaidām.
Sarunā ar restorānu tīkla komandu noskaidrojām, kāda ir šī rebrendinga ideja un kādi pārsteigumi sagaida viesus turpmāk.
No pirmajām idejām līdz mūsdienīgai restorāna pieredzei
Gan Bei restorāna tīkla līdzīpašniece Natālija Pavlova atskatās uz zīmola pirmsākumiem:
“2002. gadā, atverot pirmo Gan Bei restorānu tirdzniecības centrā Mols, mūsu mērķis bija radīt vietu, kas kalpotu kā sava veida portāls uz Āziju. Austrumu kultūrā ēdienam ir īpaša nozīme – katrs produkts ir cieši saistīts ar tradīcijām un simboliku. Mēs piesaistījām pieredzējušus profesionāļus, iedvesmojāmies no klasiskām garšu kombinācijām un rūpīgi izvēlējāmies labākos produktus un piegādātājus.”
Pēc 23 gadiem restorānu ķēde Gan bei apvieno jau vairāk nekā 20 restorānus Latvijā, Lietuvā un Polijā. Tomēr, kā uzsver Natālija Pavlova, apstāties nav iespējams:
“Pasaule mainās, un līdz ar to mainās arī restorānu nozare. Mēs regulāri atjaunojam ēdienkarti, meklējam jaunas garšu kombinācijas un sadarbojamies ar labākajiem speciālistiem. Tagad pienāca laiks dizainam. Mūsdienās viesi no restorāna sagaida ne tikai labu ēdienu, bet arī pilnvērtīgu atmosfēras pieredzi. Tas ir mūsu nākamais solis.”
Vienots tēls: interjers, dizains un viesu pieredze
Jaunās vizuālās koncepcijas autore ir starptautiski atzīta dekoratore un studijas Comilfo Studio dibinātāja Tatjana Kantemirova, kura īpaši šī projekta īstenošanai ieradās no Milānas. Pēdējās detaļas tika noslīpētas vēlu vakaros, pēc tirdzniecības centra darba laika.
“Latvijā ir 11 Gan Bei restorāni, un mums radās ideja katram no tiem pakāpeniski izveidot savu unikālu, dziļu koncepciju. Gan Bei – Riga Plaza vēlējāmies piešķirt svinīgu noskaņu. Koncepcijas pamatā ir pūķi – interpretēti tēli, kas bieži sastopami ķīniešu kultūrā. Dekoratīvais jumts ap restorāna perimetru rada sajūtu par pilsētu, kurā norisinās svētki.”
Interjers turpina Gan Bei autoriskās Āzijas virtuves ideju. Izmantoti tradicionāli materiāli – koks un nerūsējošais tērauds –, radot harmoniju starp senatni un mūsdienīgumu. Ķīniešu lakas tehnikā apstrādātas virsmas, japāņu estētikai raksturīgi režģu elementi un maigs apgaismojums piešķir telpai intimitāti un siltumu.
“Man dizainā vissvarīgākais ir komforts. Es vienmēr cenšos apsēsties katrā restorāna zonā, izjust telpu un saprast, ko redz viesis. Mans mērķis ir radīt vidi, kurā gribas palikt,” uzsver dizainere.
Līdz ar atjaunoto restorānu tīklā ienāk arī jauna servisa filozofija. Viens no pamanāmākajiem elementiem ir viesmīļu forma, ko radījusi dizainere Marina Dorošenko, latviešu zīmola ArtJam dibinātāja.
“Mans uzdevums bija radīt modernu formu, saglabājot zīmola atpazīstamību un atspoguļojot Āzijas kultūras noskaņu,” stāsta dizainere.
Forma veidota melnbaltā krāsu paletē, ar lakonisku dizainu un oversize elementiem. Tā sastāv no trim daļām – augšdaļas, biksēm un priekšauta. Augstais stāvapkakles apkaklītis piešķir grafiskumu un eleganci, saīsinātās klēša bikses – vieglumu, bet funkcionālie priekšauti nodrošina ērtību ikdienas darbā.
Skats nākotnē: pārmaiņas visā Gan Bei restorānu tīklā
Gan Bei tīkla direktore Natālija Andrejeva atklāj, ka Riga Plaza restorāns ir tikai sākums plašākām pārmaiņām:
“Pagājušajā gadā mēs atjaunojām Gan Bei interjerus tirdzniecības centrā Alfa, veicām terases redizainu Galeria Riga un iepazīstinājām ar jauno zīmola simbolu – purpursarkano kaķīti. Jūrmalā, Jomas ielā, jau notiek restorāna pārbūve, un pavasarī plānojam uzņemt viesus.”
Zīmols ir izvēlējies jaunu krāsu paleti – siltus bēšos un brūnos toņus –, kā arī atjaunojis visus saskares punktus ar viesiem: ēdienkartes, piegādes iepakojumu un digitālo komunikāciju.
“Gan Bei Riga Plaza ir pirmais restorāns, kur jaunā koncepcija redzama pilnībā. Un jā – 2026. gadā jūs sagaida pavisam jauns Gan Bei. Turklāt nākamais vērienīgais redizaina projekts jau tiek plānots vienā no mūsu restorāniem Lietuvā,” norāda Natālija Andrejeva.
Atjaunotais Gan Bei restorāns apliecina, ka zīmola attīstība balstās ne tikai garšā, bet arī atmosfērā, dizainā un emocijās, piedāvājot viesiem pilnvērtīgu un mūsdienīgu restorāna pieredzi.