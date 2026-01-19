Ventspils pašvaldība skaidro, ka sniega izvešana no pilsētas ielām esot pārāk dārga un neefektīva.
Šodien 06:07
Ventspils pašvaldība taisnojas, kāpēc no pilsētas ielām neizved sniegu
Vairāki ventspilnieki ir neizpratnē - kāpēc no pilsētas neizved sniegu? Pašvaldība skaidro, ka šobrīd sniega biezums nav pietiekams, lai sāktu tā izvešanu, un tā izvešana esot pārāk dārga.
Ventspils laikraksts "Ventas Balss" saņēmis lasītāju jautājums: "Kāpēc Ventspilī vairs neizved tos lielos sniega kalnus? Kāpēc agrāk to darīja?"
Uz to Ventspils Komunālā pārvalde pašvaldības mājaslapā atbildējusi: "Pašlaik sniega biezums pilsētā nav tādā apjomā un biezumā, lai to sāktu izvest. Atsevišķās vietās sniegs ir nevis izvests, bet pārvietots no ielas daļas uz zaļo zonu. Sniega izvešana ir samērā dārgs un neefektīvs paņēmiens, tādēļ katra situācija un vieta ir rūpīgi jāizvērtē."