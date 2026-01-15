Pie Ventspils uzsākta vēja turbīnu būvniecība - to maksimālais augstums sasniegs 250 metrus
Netālu no Ventspils, starp Plateni un Popi, uzsākta SIA „Ventspils Wind” vēja parka būvniecība, kuras laikā objektā tiks izbūvētas desmit vēja turbīnas.
Kā norāda SIA „Baltic Renewables”, vēja parks tiks būvēts Ventspils šosejas (A10) un 110 kV elektrolīnijas tuvumā, bet parka kopējā jauda būs aptuveni 66 MW. Zeme, kur tiek būvētas turbīnas, pieder juridiskām personām. Kā norāda Ventspils mediji, turbīnu torņa augstums būs 169 metri, rotora diametrs – 162 metri, bet maksimālais augstums no zemes līdz lāpstiņas augstākajam punktam – 250 metri. Paredzēts, ka elektrību vēja parks varētu sākt ražot 2026.–2027. gadā.
Notikušais izraisījis pretrunīgu reakciju iedzīvotāju vidū. „"Baltic Renewables" ir dāņu projekts. [...] Cerams, viņi neplāno kļūt par monopolu, lai diktētu cenas, kā to mūsu tirgū dara zviedru bankas un Lietuvas pārtikas veikali,” norāda kāds iedzīvotājs. Vēl kāds pauž, ka „vienīgais atvieglojums tiem, kuri dzīvo 2 km rādiusā no turbīnām, būšot divas minimālās mēnešalgas uz saimniecību”. Cits raizējas, ka šādu apstākļu dēļ „latviešiem būs jālaižas lapās pašiem no savas zemes”.
Tikmēr citi iedzīvotāji vēja parka būvniecību uztvēruši ar optimismu. Lauris priecājas par „investīcijām novadā”, bet Juris norāda, ka, pateicoties turbīnām, būs iespējams Latvijā uzkrāt enerģiju un izmantot to, kad tā būs nepieciešama.