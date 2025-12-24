Ventspilī brīdina par plūdu riskiem un aicina kopt grāvjus.
Lietainā vasara un rudens nokrišņi Ventspilī paaugstinājuši gruntsūdens līmeni un applūšanas riskus, tāpēc iedzīvotāji aicināti kopt piegulošos grāvjus, lai kopīgi mazinātu plūdu risku un uzturētu sakoptu pilsētu.
Šī gada lietainā vasara un nokrišņu daudzums rudenī ir paaugstinājuši gruntsūdens līmeni pilsētā, palielinot applūšanas riskus atsevišķās teritorijās. Tāpēc meliorācijas sistēmas uzturēšana un grāvju kopšana šobrīd vēl īpaši aktuāla, informē Ventspils pilsētas Komunālais dienests:
"Pašvaldība regulāri veic darbus, lai nodrošinātu ūdeņu novadīšanu un samazinātu applūšanas riskus: * grāvju gultņu tīrīšanu un profila atjaunošanu; * caurteku uzturēšanu; * koku un krūmu atvašu pļaušanu; * niedru pļaušanu Vidumupītē.
Pagājušajā nedēļā tika tīrīta grāvja gultne Pasielstes ielā, posmā no Kuldīgas ielas līdz Pasiekstes ielai Nr.16, lai uzlabotu virszemes ūdeņu novadīšanu.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus rūpējieties par piegulošo teritoriju grāvjiem, jo zāles nopļaušana un atkritumu savākšana būtiski palīdz uzturēt grāvju caurlaidību un mazināt applūšanas riskus. Tikai kopīgiem spēkiem varam nodrošināt drošu un sakoptu pilsētu!"