Piebremzē Alūksnes pilsētas ambīcijas: Kolberģa iedzīvotāju protesti sadzirdēti
Alūksnes novada vadība, izvērtējot ieguvumus un riskus, rosina deputātiem atteikties no Kolberģa ciema pievienošanas Alūksnes pilsētai. Vienlaikus aktualizēta Kolberģa ciema paplašināšana Šūpalu virzienā, kur zemes sadale mazākās vienībās var veicināt apbūvi un investīcijas.
Šonedēļ sanāksmē par Alūksnes novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitu tikās pašvaldības vadība un plānojuma izstrādes darba grupas vadība. Turpinot izvērtējot iespējamos ieguvumus un problēmas, secināts - rosināt pašvaldības domes deputātiem Kolberģa ciemu Alūksnes pilsētai nepievienot, informē Alūksnes novada pašavadība.
Plānots, ka šo priekšlikumu skatīs deputāti Attīstības komitejas sēdē. Ja deputāti atbalstīs priekšlikumu atteikties no ieceres pievienot Kolberģa ciemu Alūksnei, tad tiks izdarīti grozījumi Attīstības komitejas 2025. gada 15. augusta lēmumā, ar kuru deputāti konceptuāli atbalstīja pilsētas paplašināšanu, pievienojot tai Kolberģa ciemu.
Vienlaikus ir aktualizējies jautājums par Kolberģa ciema paplašināšanu Šūpalu virzienā, jo par to interesi pašvaldībā izrādījuši nekustamo īpašumu īpašnieki. Ciemos zemes gabalus ir iespējams sadalīt mazākās minimālās platības vienībās nekā tas ir lauku teritorijā ārpus ciema, tādejādi veicinot apbūvi un investīcijas attiecīgajā apvidū.
Jauns.lv jau rakstīja, ka pagājušā gada rudenī tikšanās laikā ar pašvaldību vairāki iedzīvotāji teica, ka viņi ir emocionāli pieķērušies lauku iedzīvotāja statusam un nesaskata nekādus plusus pāsvaldības iecerei paplašināt Alūksnes pilsētu. Kā norādīja pašvaldībā, īpaši kareivīgi noskaņoti bija Kolberģa ciema iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa norādīja, ka nevēlas pievienoties pilsētai.
Alūksnes novada pašvaldības domes attīstības komitejas deputāti 15. augustā konceptuāli atbalstīja priekšlikumu pilsētas teritorijas plānojumā 2028. - 2040. gadam iekļaut ieceri par Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, pievienojot tai Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu, Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā. Pēc priekšlikuma pieņemšanas, pašvaldība uzsākusi dialogu ar novada iedzīvotājiem.
Ja tiktu pieņemts lēmums paplašināt Alūksnes robezās, tad tā kļūtu par 3,85% jeb 55 hektāriem (rīdzinieku zināšanai: tas ir tikpat daudz cik 11 Vērmaņdārzi), pievienojot tai Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu (55 iedzīvotāji) un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā (236 iedzīvotāji). Līdz ar to pilsētas iedzīvotāju skaits (pašreiz 6188) pieaugtu par 4,7% jeb teju 300 cilvēkiem.