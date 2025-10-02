Alūksnes novada iedzīvotāji skeptiski vērtē deputātu plānu paplašināt pilsētas robežas
Alsviķu pagasta Aizupīšu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciema iedzīvotāji attiecas skeptiski pret Alūksnes novada pašvaldības ieceri paplašināt Alūksnes pilsētas robežas, iekļaujot tajā divus ciemus.
Kā tikšanās laikā ar pašvaldību skaidroja vairāki iedzīvotāji, viņi ir emocionāli pieķērušies lauku iedzīvotāja statusam un nesaskata nekādus plusus pāsvaldības iecere viņiem sniegs. Kā norāda pašvaldība, īpaši kareivīgi noskaņoti bija Kolberģa ciema iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa norādīja, ka nevēlas pievienoties pilsētai.
Alūksnes novada pašvaldības domes attīstības komitejas deputāti 15. augustā konceptuāli atbalstīja priekšlikumu pilsētas teritorijas plānojumā 2028. - 2040. gadam iekļaut ieceri par Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, pievienojot tai Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu, Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā. Pēc priekšlikuma pieņemšanas, pašvaldība uzsākusi dialogu ar novada iedzīvotājiem.