Neļaujiet sevi apmānīt! Ūdens skaitītāju verificēšana vairs nav obligāta
Kopš 2025. gada jūnija dzīvokļos uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem vairs nav obligāti jāveic periodiskā verificēšana ik pēc četriem gadiem, un, ja ierīce darbojas korekti, to drīkst lietot arī pēc iepriekšējā termiņa beigām, informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
PTAC vērš iedzīvotāju uzmanību uz gadījumiem, kad skaitītāju nomaiņas pakalpojumu sniedzēji izplata maldinošu informāciju, apgalvojot, ka verificēšana joprojām ir obligāta vai ka līdz 2027. gada 1. janvārim visās mājās obligāti jānomaina esošie skaitītāji uz attālināti nolasāmiem. Centrs uzsver, ka šādi apgalvojumi neatbilst patiesībai.
Jaunā kārtība paredz, ka esošos skaitītājus drīkst turpināt izmantot, ja nav pazīmju, ka tie darbojas nepareizi. Tomēr gadījumos, ja pastāv pamatotas aizdomas par skaitītāja neprecizitāti vai ir redzami bojājumi, mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieprasīt konkrētā skaitītāja pārbaudi vai nomaiņu.
Tikmēr attiecībā uz ūdens patēriņa skaitītājiem mājas ievadā, kas paredzēti komercnorēķiniem, verificēšanas prasības saglabājas līdzšinējā kārtībā.
Skaidrojot prasības par pāreju uz vienotu sistēmu, PTAC norāda, ka normatīvie akti nosaka pienākumu daudzdzīvokļu mājām līdz 2027. gada 1. janvārim izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu par turpmāko ūdens uzskaites kārtību. Iedzīvotājiem ir jāizlemj – pāriet uz vienotu sistēmu ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem vai palikt pie esošās sistēmas.
Šim lēmumam jābūt balstītam uz pārvaldnieka sagatavotu objektīvu tehniski ekonomisko izvērtējumu. Tajā jāanalizē ieviešanas un uzturēšanas izmaksas pretstatā iespējamajam ietaupījumam, kā arī tehniskie riski, piemēram, datu nolasīšanas savietojamība, mainoties pakalpojuma sniedzējam. Ja attālinātā nolasīšana konkrētajai mājai nav piemērota, iedzīvotāji var izvēlēties palikt pie esošajiem risinājumiem vai uzstādīt precīzākus mehāniskos skaitītājus.
PTAC gan atzīmē, ka vienota ūdens uzskaites sistēma sniedz būtiskus ieguvumus – precīzākus rādījumus, mazāku manuālo kļūdu risku, lielāku aizsardzību pret ļaunprātīgu iejaukšanos un iespēju operatīvi konstatēt ūdens noplūdes.