"BMW" nobrauc no ceļa un ietriecas dzīvojamās mājas sienā.
112
Šodien 16:02
Talsos "BMW" nobrauc no ceļa un ietriecas dzīvojamās mājas sienā; vadītājs hospitalizēts.VIDEO
Otrdien, 13. janvārī, Talsos noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā "BMW" markas automašīna nobrauca no ceļa un ietriecās dzīvojamās mājas sienā.
Kā vēsta Sadursme.lv, negadījums noticis Raiņa ielā 19, vietā, kur tā krustojas ar Miera un 1. maija ielu.
Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīta viena automašīna. Pēc aculiecinieku teiktā, transportlīdzeklī atradies tikai tā vadītājs. Cietušais ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādi nogādāts ārstniecības iestādē.