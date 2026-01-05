Kravas un vieglā auto sadursmes dēļ bloķēta satiksme uz ceļa Rēzekne-Gulbene.
Šodien 20:05
Smaga avārija pie Rugājiem: kravas un vieglā auto sadursmes dēļ bloķēta satiksme uz ceļa Rēzekne-Gulbene
Pirmdienas vakarā kravas un vieglā auto sadursmes dēļ bloķēta satiksme uz ceļa Rēzekne-Gulbene, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" publiskotā informācija.
Ceļu satiksmes negadījums noticis 56. kilometrā, pie pagrieziena uz Rugājiem. Satiksme avārijas vietā ir pilnībā bloķēta.
Apbraukšana iespējama caur Tilžu pa ceļu Balvi-Kapūne, Kārsava-Tilža-Dubļukalns un Rēzekne-Kārsava.