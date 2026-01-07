Smagā avārijā Balvu novada izdzisusi 53 gadus vecas sievietes dzīvība
Pirmdien, 5. janvārī, traģiski notikumi risinājās uz Gulbenes un Rēzeknes autoceļa, kur vieglās automašīnas sadursmē ar kravas auto izdzisa 53 gadus vecas sievietes dzīvība.
Avārija notika ap plkst. 18.30 Balvu novada Kapūnes ciemā. Kā raidījumam "Degpunktā" norāda aculiecinieki, avārijas gaita bija sekojoša - fūre brauca pa autoceļu, nepamanot, ka ceļa malā ir apstājusies cita kravas automašīna. Kā liecina sākotnējā informācija, stāvošajam auto nebija ieslēgti avārijas signāli un apkārt nebija izlikti brīdinājuma signāli, kas norādītu, ka ceļš ir daļēji bloķēts.
Tam sekoja divas nesaistītas sadursmes - sākotnēji kravas automašīna ietriecās stāvošajā spēkratā, bet pēc tam vieglā automašīna “Nissan Juke” ietriecās avarējušajā fūrē. 53 gadus vecās autovadītājas automašīna sadursmē cieta smagi - trieciena brīdī tai tika norauts jumts un auto tika izšķaidīts. Vieglā spēkrata autovadītāja sadursmē gāja bojā, bet divi cilvēki - vieglas automašīnas pasažiere un otrā kravas transportlīdzekļa vadītājs - tika nogādāti ārstniecības iestādē.
Ceļu satiksmes negadījums notika 56. kilometrā, pie pagrieziena uz Rugājiem. Sadursmes dēļ autoceļš bija bloķēts astoņas stundas. Precīzus notikušā apstākļus policija skaidros izmeklēšanā.