FOTO: ne visi to zina - zem Rīgas Centrāltirgus slēpjas vesela “pazemes pilsētiņa”

Droši vien lielākā daļa būs dzirdējuši, ka Rīgas Centrāltirgus paviljoni sākumā bija cepelīnu angāri Vaiņodē, ka Centrāltirgus ir viens no lielākajiem tirgiem Eiropā, taču vien retais zina, ka zem tirgus slēpjas sava veida “pazemes pasaule”, ar gariem tuneļiem, noliktavām, kas savieno visus paviljonus.
Jauns.lv bija iespēja apmeklēt šo pazemes pasauli zem vietējo un tūristu iecienītā tirgus.
“Pazemes pilsētiņa” 2 hektāru platībā
Vēsturiski galvenais Rīgas tirgus atradās Daugavmalā, kur tagad atrodas 11. novembra krastmala un to parasti sauca par Daugavas tirgu, bieži vien preces tajā tika piegādātas pa taisno no kuģiem un tas pastāvēja vismaz no 16. gadsimta.
Pēc pilsētas nocietinājumu nojaukšanas sāka labiekārtot teritoriju, kurā mūsdienās atrodas Centrāltirgus un tur sāka būvēt spīķerus – mūra noliktavas preču uzglabāšanai.
Lēmumu izveidot centrāltirgu pieņēma 1922. gadā un tika izstrādāts projekts, no Vaiņodes dirižabļu lidostas tika atvesti cepelīnu angāri, kuri pārtapuši tirgus paviljonos, droši vien visvairāk asociējas ar Rīgas Centrāltirgu.
Angāri gan tika samazināti augstumā, jo citādi tik milzīgas telpas būtu ļoti grūti apkurināmas. Tirgus celtniecību uzsāka 1924. gadā un tajā laikā arī izbūvēja arī pagrabtelpas – 2 hektārus lielu pazemes pilsētu ar galveno eju 337 metru garumā. Pazemes telpās bija iespējams uzglabāt vairāk nekā 300 tonnu preču.
Tirgus būvniecība gan nevedās tik raiti kā plānots un pat tika uz laiku partraukta. Rīgas Centrāltirgus tika pabeigts 1930. gadā, bet 2. novembrī notika svinīga tā atklāšana. Vareno ēku būvei izlietoti ap seši miljoni ķieģeļu, 2 460 tonnas dzelzs un 60 tūkstoši mucu ar cementu.
Šobrīd, tuvojoties Rīgas Centrāltirgus jubilejai, ir sākušies arī dažādi restaurācijas darbi, ieskaitot arī pazemē un cerams, ka savu simts gadu jubileju Rīgas Centrāltirgus sagaidīs jau daudz pievilcīgākā veidolā, kā tagad.
Tirgus pazemes pasaule tiešām pārsteidz – nāk prātā kādas redzētas filmas, galvenais tunelis ir garš, gar tā malām ir preču noliktavas. Pazemē strādā cilvēki uz augšu ved kravas lifti. Rosība – ne mazāka, kā virs mūsu galvām, pilsētas centrā, virszemē. Starp citu - tuneļos klīst arī humoristisks spoku stāsts par kādu vēl padomju laikos šeit nomaldījušos studentu, kura rēgs nu sesiju mēnešos klīst pa garajām ejām, vaidēdams.
Daļā no pazemes notiek būvdarbi un izejot cauri būvdarbu radītajai miglai uz kanālmalu, pārņem sireāla sajūta, kā no kādas pazemes pasaules atkal nonākot virszemē. Šobrīd Centrāltirgus pazeme ir pielāgota arī kā bumbu patvertne, kas spēj uzņemt vairākus tūkstošus cilvēku.
Rīgas Centrāltirgus piedzīvo pārmaiņas – mainījušies ir pircēju paradumi, tirgu apmeklē daudz ārzemju tūristi, kāds tirgus būs nākotnē, par to vēl nevaram būt droši, taču noteikti tas joprojām paliks kā viena no Rīgas atpazīstamākajām vietām.