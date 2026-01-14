Glābēji palīdz no ledus krastā nonākt diviem bērniem Rīgā
Glābēji otrdien palīdzējuši diviem bērniem, kuri atradās uz Daugavas ledus Rīgā, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izmantojot glābšanas dēli, glābēji bērnus nogādāja krastā un nodeva Pašvaldības policijas darbiniekiem.
VUGD aicina vecākus un izglītības iestādes ar bērniem pārrunāt drošību pie ūdenstilpēm, jo tik liela upe kā Daugava šajā laikā vēl nav pilnībā aizsalusi. Bērni nespēj objektīvi izvērtēt ledus biezumu un tā nestspēju, tādēļ pat šķietami drošās vietās pastāv augsts risks ielūzt ledū.
Ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi - tā var būt biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres, pie tiltu pārvadiem. Turklāt vietām sasnigusī sniega sega var veidot mānīgu priekšstatu par to, ka ledus ir izveidojies pietiekami biezs, lai noturētu cilvēka svaru. Līdz ar to pat ilgākā periodā pastāvot zemām gaisa temperatūrām, ledus kārta uz ūdentilpēm nebūs vienmērīga un pastāv risks ielūzt, uzsver glābēji.
Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 47 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.