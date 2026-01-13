Reģionālajā vizītē Valmieru apmeklēja ārlietu ministre Baiba Braže
9. janvārī reģionālajā darba vizītē Valmieru apmeklēja ārlietu ministre Baiba Braže.
Valmieras novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē ministre Braže tikās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, domes priekšsēdētāja vietnieku civilās aizsardzības, drošības un sociālajos jautājumos Ričardu Gailumu, pašvaldības izpilddirektora vietnieci – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli, pašvaldības izpilddirektora vietnieku – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju Sandi Svarinski un domes priekšsēdētāja padomnieci un Valmieras pārstāvniecības Rīgā vadītāju Ilonu Kalniņu.
Starptautiskā sadarbība ir nozīmīga Valmieras novada pašvaldības darba sadaļa – aizvadītajā gadā Valmieras novadā viesojās 10 dažādu valstu pilnvarotie vēstnieki Latvijā, savukārt 2024. gadā Valmiera uzņēma 100 Latvijas goda konsulus no vairāk nekā 40 valstīm. Pašvaldība ne tikai stiprina sadarbības saites ar dažādām valstīm, bet arī veido Valmieras novada un Latvijas tēlu. Domes priekšsēdētājs arī norādīja, ka starptautiskā sadarbība ir būtisks aspekts novada ekonomiskās attīstības veicināšanā. Valmieras novadā darbojas 70 ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumi no 30 valstīm, un ārvalstu investīcijām ir pieejamas vairākas industriālās teritorijas. Sarunā ar ministri pārrunāti veidi, kā sadarboties investoru piesaistē, kā arī kopīgi darāmie darbi, lai veicinātu remigrāciju.
Savukārt ārlietu ministre informēja par pieejamiem ārlietu dienesta atbalsta instrumentiem uzņēmējiem, nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti un ārējās tirdzniecības veicināšanu, kā arī uzņēmēju iespējām piedalīties starptautiskos konkursos un iepirkumos.
“Valmieras novads ir paraugs augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai un investīciju piesaistei. Ārlietu dienesta uzdevums un privilēģija – palīdzēt uzņēmumiem stiprināt eksporta pozīcijas,” pēc vizītes Valmierā pauda B. Braže.
Vizītes ietvaros ministre apmeklēja vienu no lielākajiem un senākajiem Latvijas metālapstrādes uzņēmumiem “VALPRO” un vienu no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā – uzņēmumu “Valmiera Glass”. Savukārt 10. janvārī ministre viesojās SOS bērnu ciematā Valmierā.