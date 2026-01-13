Ulbrokā, automašīnai ietriecoties barjerā, miris autovadītājs.
112
Šodien 10:02
Nelaime Ulbrokā: pie automašīnas stūres miris autovadītājs - mediķu centieni viņu glābt bija velti
Aizvadītajā nedēļas nogalē Ropažu novada Ulbrokā, vieglajai automašīnai ietriecoties ceļa nožogojumā, dzīvību zaudējis tās vadītājs. Sākotnējā informācija liecina, ka nelaimes iemesls varētu būt pēkšņas veselības problēmas.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", negadījums noticis sestdienas rītā. 69 gadus vecais autovadītājs braucis Rīgas virzienā uz rotācijas apli, taču pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ zaudējis kontroli pār transportlīdzekli. Automašīna iebraukusi pretējā braukšanas joslā un ietriekusies ceļu norobežojošajā barjerā.
Tiek pieļauts, ka autovadītājam pēkšņi pasliktinājusies veselība. Aculiecinieki raidījumam norādījuši, ka mediķi notikuma vietā veikuši atdzīvināšanas pasākumus, taču vīrieša dzīvību glābt nav izdevies.
Valsts policija par notikušo ir uzsākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu precīzus negadījuma apstākļus.