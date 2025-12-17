Divu auto sadursmē bojā gājis cilvēks.
112
Šodien 08:51
Traģēdija Talsu pusē: frontālā sadursmē ar kravas auto bojā gājis "Opel" vadītājs
Otrdien Talsu novada Lībagu pagastā divu automašīnu frontālā sadursmē gājis bojā cilvēks, informēja Valsts policijā.
Negadījums noticis ap plkst. 13. Sadursme notikusi starp vieglo automašīnu "Opel" un transportlīdzekli "IVECO". Negadījumā dzīvību zaudēja "Opel" vadītājs.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi. Vēl 16 cilvēki tajos cietuši, no tiem 12 cilvēki Rīgas reģionā. Starp cietušajiem ir arī trīs gājēji un viens velosipēdists.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 379 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 131 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri kriminālprocesi, bet par tā vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā - viens kriminālprocess.