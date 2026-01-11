Līdz 16. janvārim var pieteikties lielgabarīta atkritumu nodošanai Babītes un Salas pagastos
Mārupes novada pašvaldība līdz 16. janvārim aicina pieteikties elektrotehnikas un lielgabarīta atkritumu nodošanas akcijai Babītes un Salas pagastos.
Šī ir plānveida bezmaksas/pašvaldības atbalstīta savākšana mājsaimniecībām, lai atvieglotu nederīgu vai nolietotu priekšmetu pareizu nodošanu un mazinātu to nonākšanu vidē. Atkritumu savākšana tiks organizēta 22. un 23. janvārī, bet - to izvešana jāpiesaka līdz 16. janvāra plkst. 17.00, zvanot uz tālr. 8717, aizpildot anketu šeit: vai rakstot uz e-pasta adresi babite@ecobaltiavide.lv. Lai nodrošinātu operatīvu grafika plānošanu, aicinām pieteikšanos neveikt pēdējā brīdī.
Piesakoties obligāti jānorāda nododamo atkritumu veids, aptuvenais apjoms un precīza savākšanas vieta (adrese). Noderīgi pievienot arī piekļuves informāciju (piemēram, vārti, kāpņu telpa, piebraukšana ar busu) un kontaktpersonas tālruni, lai savākšanas dienā varētu precizēt ierašanās laiku.
Akcijas laikā var nodot:
Sadzīves elektroiekārtas (ledusskapji, televizori, datori, monitori, plītis, putekļsūcēji u. c.). Elektroiekārtām jābūt neizjauktām un ar visām piederošajām detaļām. Ja iespējams, lūgums tās novietot tā, lai komanda var ērti piekļūt un droši iznest, kā arī iztukšot ledusskapjus un saldētavas no pārtikas.
Lielgabarīta atkritumus – atkritumi, ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u. c.). Lūdzam iepriekš atvienot no sienām/komunikācijām un, ja iespējams, demontēt kustīgās daļas (piem., plauktu stiklus), lai iznešana būtu drošāka.
Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (baterijas un akumulatori, viens komplekts vieglo automašīnu riepu bez diskiem, spuldzes u. c.). Šos atkritumus jāsagatavo atsevišķi no pārējiem un jāiepako tā, lai novērstu noplūdes vai saskaršanos (piem., spuldzes oriģinālajā iepakojumā vai kastītē).
Svarīgi: veicot elektroiekārtu un lielgabarīta atkritumu izvešanu, netiks savākti citi atkritumi, piemēram, sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, palodzes, durvis, logi u. c. atkritumi, kas radušies būvniecības procesā). Ja plānojat nodot gan atļautos, gan neatļautos atkritumu veidus, lūdzu izvietojiet tos atsevišķi, lai nerastos pārpratumi.