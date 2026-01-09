Nesen no cietuma iznācis recidīvists Ķekavas novadā apzadzis vairākas privātmājas
Valsts policija aizturējusi 1982. gadā dzimušu vīrieti, kurš aizvadītā gada nogalē Ķekavas novadā apzadzis vairākas privātmājas. Vīrietis no cietuma iznācis tikai pirms mēneša.
Policija informāciju par zādzībām Ķekavas novadā saņēma laika posmā no 2025. gada 26. decembra līdz 28. decembrim. Noziegumi lielākoties tika izdarīti brīžos, kad saimnieki nebija mājās.
Garnadža metodes bija dažādas: vienā gadījumā garnadzis izsitis logu, citkārt nozadzis pie mājas izvietotās videonovērošanas kameras, taču mājoklī nav iekļuvis, bet vēl kādā gadījumā ienācis telpās pa neaizslēgtām ārdurvīm. No īpašumiem nozagtas dažādas vērtīgas mantas, piemēram, dārglietas, sadzīves tehnika, celtniecības instrumenti un kredītkarte.
Reaģējot uz notikumiem, Valsts policija nekavējoties uzsāka izmeklēšanu un drīz vien noskaidroja iespējamo vainīgo – 1982. gadā dzimušu vīrieti.
2025. gada 30. decembrī aizdomās turētais tika aizturēts. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis no ieslodzījuma vietas atbrīvojies vien 2025. gada novembrī. Viņš jau iepriekš sodīts gan par zādzībām no mājokļiem, gan par narkotisko vielu nelikumīgu apriti un noziegumiem pret personu dzīvību un veselību.
Veicot kratīšanu aizturētā dzīvesvietā, policisti atrada un izņēma daļu no nozagtajām mantām.
Pret vīrieti uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā. Par šādu noziegumu likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez tās konfiskācijas.
Šī gada 1. janvārī vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šobrīd viņš atzīts par aizdomās turēto trīs privātmāju apzagšanā.
Policija aicina iedzīvotājus rūpēties par īpašuma drošību:
-
Vienmēr aizslēgt ārdurvis.
-
Ja iespējams, uzstādīt signalizāciju un aktivizēt to stāvos, kuros mājinieki neatrodas.
-
Vērtīgas mantas (naudu, juvelierizstrādājumus, IT tehniku) glabāt kvalitatīvā, pie nesošās sienas vai grīdas piestiprinātā seifā.
-
Uzturēt labas attiecības ar kaimiņiem un, pamanot aizdomīgas personas, nekavējoties zvanīt 112.