Gaidāmas būtiskas izmaiņas Ceļu satiksmes likumā: jauni noteikumi velosipēdiem un nomas transportam
Ar mērķi veicināt drošu mikromobilitāti, īpaši attiecībā uz vismazāk aizsargātākajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem, 2026.gadā spēkā stājas grozījumi Ceļu satiksmes likumā.
Jaunie likuma grozījumi nosaka atšķirīgu regulējumu dalībai satiksmē divu riteņu transportlīdzekļiem ar dažādiem tehniskajiem parametriem. Tāpat grozījumi paredz, ka visu koplietošanas transportlīdzekļu pakalpojumu sniedzējiem būs jānodrošina pakalpojuma izmantotāja vecuma, vadīšanas tiesību un reaģēšanas spēju pārbaude.
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, velosipēdi, atkarībā no to tehniskajiem parametriem, ir sadalīti trīs veidos. Katram veidam noteikts atšķirīgs regulējums:
Velosipēds - darbināms tikai ar muskuļu spēku (pedāļiem vai svirām). Uz šiem velosipēdiem likuma izmaiņu nav un spēkā ir līdz šim noteiktais regulējums. Atgādinājums - satiksmē var piedalīties no 10 gadu vecuma, jābūt velosipēda tiesībām, līdz 16 gadu vecumam obligāti jāvelk aizsargķivere. Velosipēdus ieteicams reģistrēt, jo tas palīdzēs atgūt to zādzību gadījumos.
Elektrovelosipēds - ar papildus elektropiedziņu, kuras jauda ir līdz 250W. Tā atslēdzas, ja ātrums pārsniedz 25 km/h, vai situācijā, kad pārstāj mīt pedāļus. Nosacījumi likumā ir tādi paši kā velosipēdiem, t.sk. aizsargķiveres obligāta lietošana līdz 16 gadiem un velosipēda tiesības. Vienīgā atšķirība – ar šādiem braucamrīkiem satiksmē varēs piedalīties no 14 gadu vecuma. Elektrovelosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga.
Pašgājējs velosipēds - ar jaudu līdz 1 kW un maksimālo ātrumu līdz 25 km/h. Šiem spēkratiem elektropiedziņa darbojas arī tad, ja pedāļus nemin. Ar pašgājēju velosipēdu nedrīkst braukt pa ietvēm un, lai piedalītos satiksmē, tie no 2026.gada 1.februāra ir obligāti jāreģistrē, kā arī tiem ir nepieciešama OCTA. Esošiem pašgājēju velosipēdiem reģistrācija un OCTA iegāde ir jāveic līdz 2026.gada 30.aprīlim. Ar šādu braucamrīku satiksmē varēs piedalīties no 14 gadu vecuma, līdz 16 gadiem obligāti jāvelk aizsargķivere. No 2026.gada 1.maija par braukšanu ar šādu nereģistrētu braucamrīku un OCTA neesamību varēs uzlikt sodu, turklāt sodīt varēs arī pašvaldības policija.
Tāpat, lai uzlabotu satiksmes drošību, jaunie likuma grozījumi nosaka, ka visu koplietošanas braucamrīku, ieskaitot automašīnu, lietošanai pakalpojumu sniedzējiem pirms pakalpojuma sniegšanas ir jānodrošina reakcijas testi un attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamības pārbaude. Koplietošanas braucamrīku pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pirms pakalpojuma saņemšanas aplikācijā veikt pakalpojumu saņēmēja (braucēja) reaģēšanas spēju pārbaudi alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmes kontrolei.
Reaģēšanas spēju pārbaude ir jāintegrē nomas pakalpojumu sniedzēja aplikācijā – piemēram, pirms pakalpojumu saņemšanas (brauciena uzsākšanas) būs jāaizpilda loģikas un reakcijas tests, ko persona, kas ir apreibinošo vielu iespaidā, varētu nespēt izpildīt. Minētā norma stāsies spēkā 2026. gada 1. aprīlī.