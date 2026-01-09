Bargākais sals, kāds Latvijā bijis: mīnus 43,2 grādi! Kādas bijušas augstākās ziemas Latvijas vēsturē
Jau šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra var noslīdēt zem mīnus 20 grādiem, brīdinājuši Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti. Sagaidāms pamatīgs sals un ziemas spelgonis mums pamatīgi kodīs degunā! Tomēr tas nav absolūtais rekords - būs vismaz par 20 grādiem siltāks nekā ziemā pirms 70 gadiem.
Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē vislielākais aukstums bija −43,2 pēc Celsija. Šāds sals Latvijā nav biežs, 20. gadsimtā −35 aukstums ziemā novērots vairākkārt, bet šajā gadsimtā tikai vienu reizi – 2003. gada 6. janvārī (−35,7 Ainažos un −37,6 Zosēnos).
Savukārt −40 aukstums 20. gadsimtā novērots tikai trijos gados – 1940., 1956. un 1978. gadā. Viszemākā reģistrētā gaisa temperatūra Latvijā novērota 1956. gada 8. februārī, kad minimālā gaisa temperatūra Daugavpilī sasniedza −43,2, bet Zosēnos −42,2.
Atsevišķos gados bargs aukstums ievilcies līdz pat martam – vēlākie mīnus 30 grādi novērojumu vēsturē reģistrēti 20. martā 1963. gadā (−30,4 Zosēnos) un 1942. gadā (−30 Ainažos). Arī otrie un trešie vēlākie bija martā −11. martā (1932. gadā) un 6. martā (1987., 1964. un 1942. gadā). Savukārt visagrāk sals – zem mīnus 30 grādiem fiksēts 1963. gada 13. decembrī Jelgavā.
Lielākais sals šajā gadsimtā bija 2003. gadā. Togad 6. janvāra rītā gaisa temperatūra Zosēnos (Cēsu novadā) noslīdēja līdz nepilniem -38 grādiem. Tā ir arī pēdējā reize šajā gadsimtā, kad Latvijā temperatūra noslīdējusi zem -35 grādu atzīmes. Sals reti radījis tādas problēmas kā toreiz. Vairākās vietās apkures sistēmas nespēja veikt savu darbu, piemēram, Pļaviņās vidusskolas telpas bija pieslēgtas apkurei, bet temperatūra tāpat bija tikai ap nulli. Piena lopkopjiem postā aizgāja piens, jo pirms nogādāšanas pienotavās tas sasala, bet sasalušu pienu tās pieņemt nedrīkstēja. Fermās un kūtīs aizsala ūdens apgādes sistēmas. Dīķi un ezeri pārklājās ar biezu ledu, zem tā esošajā ūdenī izsīka skābeklis, slāpa un bojā gāja zivis.
Bet fiksētās zemākās gaisa temperatūras nenozīmē, ka tajos gados bija arī visbargākās ziemas. Latvijā ir bijušas vairākas bargas ziemas, kas tiek atzītas par īpaši aukstām vēsturē:
* 1940. gadā bija viena no aukstākajām ziemām Latvijā 20. gadsimtā, kad sals sasniedza rekordlielus skaitļus. Gaisa temperatūra nokritās līdz -40°C.
* 1978. gada janvārī Latvijā tika novērota ļoti auksta ziema, un daudzas vietas piedzīvoja sasaluma rekordus. Šajā ziemā temperatūra vietām sasniedza -30 līdz -40 grādiem.
* 1987. gadā bija viena no aukstākajām pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, kad sals dažviet sasniedza līdz -30.
* Salīdzinot ar 20. gadsimta aukstākajām ziemām, 2010. gada ziema arī bija ļoti barga, ar sasaluma temperatūru līdz -30. Šī ziema bija īpaši sniegota un auksta arī citās Eiropas valstīs.