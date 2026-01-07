Apsarmojuši koku zari saullēktā.
Šodien 15:06
Sals saglabājas - ceturtdien vietām gaidāms līdz pat -15 grādiem
Ceturtdien laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, vietām kļūs aukstāks, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms apmācies laiks, kas dažviet skaidrosies. Bez būtiskiem nokrišņiem.
Pūtīs lēns vējš, dienā pamazām sāks pastiprināties austrumu, ziemeļaustrumu vējš, vakarā Latgalē gaidāmas brāzmas līdz 13 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra caurmērā būs -5..-10 grādi. Naktī un no rīta vietām zem skaidrām debesīm iespējami -15 grādi, migla un sarma.
Rīgā 8. janvārī nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā varētu būt -7 grādi.