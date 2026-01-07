Svētku brīvdienās Latvijas slēpošanas trasēs bija liels apmeklētāju skaits
Svētku brīvdienās Latvijas slēpošanas trasēs bija liels apmeklētāju skaits, informēja aptaujāto slēpošanas trašu pārstāvji.
"Milzkalna", kas atrodas Tukuma novadā, pārstāvji informēja, ka apmeklētājiem kalns tika atvērts 1. janvārī un svētku brīvdienās apmeklētāju skaits bija negaidīti liels. Tostarp "Milzkalna" pārstāvji norādīja, ka brīžiem veidojās arī rindas, jo nebija sagatavotas visas trases.
Plānots, ka nedēļas beigās "Milzkalnā" darbosies visas trases un pacēlāji.
Arī "Žagarkalna", kas atrodas Cēsu novadā, pārstāvji norādīja, ka svētku brīvdienās apmeklētāju skaits bija pietiekami liels un, iespējams, pārsniedza iepriekšējo gadu rādītājus. Tostarp lielā apmeklētāju skaita dēļ veidojās rindas uz inventāra nomu.
Šonedēļ "Žagarkalnā" turpinās sagatavošanās darbi, un nedēļas nogalē plānots atvērt vēl vienu trasi.
Tāpat "Briežkalna", kas atrodas Madonas novadā, pārstāvji svētku brīvdienas vērtēja kā ļoti veiksmīgas, atzīmējot lielu apmeklētību. Šajā periodā tika atvērta snovparka zona, nodrošinot treniņu iespējas brīvā stila jeb "freestyle" slēpotājiem. Kalns darbojas trešo sezonu, un katru gadu apmeklētāju skaits svētku laikā pieaug.
"Briežkalnā" atzīmēja, ka svētku brīvdienās garākas rindas gan uz inventāra nomu, gan uz pacēlājiem veidojās dienas vidū, kad bija lielākā apmeklētāju plūsma.
Šonedēļ "Briežkalnā" turpinās darbi, lai nedēļas nogalē varētu atvērt snovparku ar visiem desmit elementiem.
Aģentūras LETA novērojumi liecina, ka svētku brīvdienās liels pieprasījums bija arī "Riekstukalnā", kas atrodas Ķekavas novadā, taču pagaidām "Riekstukalns" komentāru nav sniedzis.
Vienlaikus "Lemberga hūtes", kas atrodas Ventspilī, pārstāvji norādīja, ka Ventspilī ir iestājies stabils sals, kas ļauj sākt sniega ražošanu kalnā. Tādējādi, ņemot vērā, ka laika apstākļi ir labvēlīgi sniega gatavošanai, tiek strādāts, lai nedēļas nogalē varētu atvērt trasi.
Informācija "Lemberga hūtes" mājaslapā liecina, ka sniega ražošana ar sniega lielgabaliem slēpošanas kalnā ir sākta naktī uz pirmdienu, 5. janvāri.