Novērstas avārijas sekas uz Liepājas šosejas netālu no Tīreļiem, satiksme pilnībā atjaunota

Trešdienas vakarā pilnībā atjaunota satiksme uz Liepājas šosejas (A9) netālu no Tīreļiem, kur tā bija slēgta ceļu satiksmes negadījuma dēļ, vēsta VAS "Latvijas valsts ceļi".

Ceļu satiksmes negadījums bija noticis Liepājas šosejas 28.-29. kilometrā.

Valsts policijā aģentūrai LETA iepriekš pavēstīja, ka ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis uz Liepājas šosejas Jelgavas novada Valgundes pagastā, iesaistītas divas automašīnas.

Sākotnējā informācija liecina, ka ceļu satiksmes negadījumā cieta trīs personas, kuras nogādātas vietējā medicīnas iestādē. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.

