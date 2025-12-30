Nāvējoša avārija Ogres novadā: pasažiere izlido no automašīnas salona
Pirmdienas rītā Ogres novadā uz autoceļa Rīga–Ērgļi sadūrās divas vieglās automašīnas, kā rezultātā gāja bojā 44 gadus veca sieviete, bet vēl trīs cilvēki guva traumas. Policija noskaidro avārijas iemeslus, ziņo raidījums "Degpunktā".
29. decembra rītā, neilgi pirms plkst. 11.00, Ogres novadā netālu no Ķeipenes notika smags ceļu satiksmes negadījums. Divu vieglo automašīnu sadursmes rezultātā gāja bojā 44 gadus veca sieviete.
Negadījums notika uz autoceļa Rīga–Ērgļi, dažu simtu metru attālumā no Ķeipenes. Ceļa posmā ar līkumu sadūrās automašīnas "Volkswagen" un "Hyundai". Trieciena rezultātā vienas automašīnas aizmugurējā sēdeklī sēdošā pasažiere tika izmesta pa logu. Pēc sākotnējās informācijas, sieviete, visticamāk, nebija piesprādzējusies ar drošības jostu.
Negadījuma vietā ieradās ugunsdzēsēji glābēji, kuri sniedza pirmo palīdzību cietušajiem. Kā informēja VUGD Ķeipenes posteņa maiņas komandiera vietnieks Raits Rožulapa, kopumā avārijā cieta četri cilvēki — divi vīrieši un divas sievietes. Viena no sievietēm glābēju ierašanās brīdī atradās automašīnā, otra — grāvī.
Smagāk cietušajai sievietei tika sniegta pirmā palīdzība un veiktas reanimācijas darbības līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ierašanās brīdim. Diemžēl, neraugoties uz glābēju un mediķu pūlēm, gūtās traumas izrādījās nesavienojamas ar dzīvību.
Abus transportlīdzekļus vadīja vīrieši. "Hyundai" brauca Suntažu virzienā, bet "Volkswagen" — pretējā virzienā, uz Ķeipeni. Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka viens no vadītājiem līkumā zaudēja kontroli pār automašīnu, tā saslīdēja un ietriecās pretimbraucošajā transportlīdzeklī.