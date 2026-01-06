Roberta Rāviņa biedrības "Es Tev palīdzēšu" "Facebook" lapa nu pārdēvēta par "Tautas Ziņām" un jau atkal aicina iedzīvotājus ziedot
Skandālā iekļuvušās Roberta Rāviņa biedrības "Es Tev palīdzēšu" profils vietnē "Facebook" nu pārdēvēts par "Tatas Ziņām", atkal aicinot iedzīvotājus ziedot trūkumā nonākušai personai.
Jau ziņots, ka aizvadītā gada izskaņā publiskā skandālā iekļuva Rāviņa vadītā biedrība "Es Tev palīdzēšu", ko vairāki iedzīvotāji vainoja par to, ka tā iedzīvojusies turībā uz cilvēku nelaimes. 2025. gada 7. novembrī tika uzsākts biedrības likvidācijas process, bet nu tās "Facebook" lapa pārdēvēta par "Tautas Ziņām". Par to liecina lapas URL adrese, kurā vēl joprojām atrodams profila vecais nosaukums.
Kā norādīts lapas aprakstā, ""Tautas Ziņas" ir vietne, kur tiek publicētas neatkarīgas ziņas, patiesas un godīgas, jo Latvijas iedzīvotāji to ir pelnījuši". Lapai izveidota arī mājaslapa, kurā ievietoti subjektīvi vēstījumi ar noteiktu politisku nokrāsu, kas cenšas imitēt medijus. Vairumā vēstījumu iztrūkst atsauču uz uzticamiem vai pārbaudāmiem avotiem.
Tomēr viszīmīgākā šķiet ir vietnes publikācija par trūkumā nonākušo Sarmīti, kas "kādreiz Ziemassvētkus svinējusi plašā ģimenes lokā, bet tagad dzīvo vienatnē un trūkumā, jo miris gan viņas vīrs, gan māsa, gan dēls". "Tautas Ziņas" šobrīd izdzēstā ierakstā arī aicinājušas iedzīvotājus ziedot Sarmītes atbalstam.
"Mēs gribam palīdzēt un kopā ar sirsnīgo komandu no organizācijas "Dzīves Skola", mēs to centīsimies noorganizēt. Ja vēlies būt viens no svētku brīnuma un atbalstīt Sarmīti, iedot cerību, uzburt nelielu svētku sajūtu, parādīt, ka mēs esam blakus, atbalsti kaut ar mazumiņu, lai fiziski spētu palīdzēt," aicina "Tautas Ziņas", pievienojot rakstam Lietuvas "Revolut Bank UAB" rekvizītus. Jāpiebilst, ka vietnē "Lursoft" Latvijā ir reģistrēti tikai divi uzņēmumi ar nosaukumu "Dzīves Skola", un abi tikuši likvidēti.
Vairākus iedzīvotājus notikušais sadusmojis un viņi vilkuši paralēles ar biedrības "Es Tev palīdzēšu" kādreizējo darbību. "Rāviņš atkal atjaunojis lapu un šoreiz nomainījis nosaukumu uz "Tautas Ziņas" un ielicis stāstu par Sarmīti aicinot ziedot," sociālajos tīklos norāda Katrīna. "Tiešām tik viegli ir turpināt apkrāpt cilvēkus??" neizpratnē ir Adele. Bet Mārtiņš pauž, ka "nekaunībai izrādās nav horizonta līnijas". "Nomainot lapas nosaukumu tiek turpināts maldināt un iežēlināt sabiedrību ar MI izceptu stāstiņu par Sarmīti," pauž Mārtiņš.
Konteksts
Jau ziņots, ka pēc publiska skandāla darbību pārtraukusi Rāviņa vadītā biedrība "Es Tev palīdzēšu", kuru vairāki iedzīvotāji vainoja par to, ka tā iedzīvojusies turībā uz cilvēku nelaimes. Biedrībai VID datu bāzē nebija norādīta tās pamatdarbība, tāpat tai Latvijas Uzņēmēmumu reģistrā nebija iesniegts gada pārskats par biedrības darbību 2024. gadā.
7. novembrī tika uzsākts biedrības likvidācijas process, un Rāviņš sociālajos tīklos solījās, ka publicēs informāciju, lai apgāztu izskanējušās ziņas par biedrības iespējamo negodprātīgo rīcību. "Mēs visu varam atspoguļot, arī savu uzņēmumu ienākumus un tad padomāsim vai labdarība tiešām mums bija nepieciešama priekš “uzdzīvošanas” vai tomēr no sirds darījām labu darbu," 8. novembrī pauda Rāviņš. Tomēr līdz 2026. gada 5. janvārim pārskats par biedrības darbību joprojām nav ticis publicēts.
Kā savos "TikTok" ierakstos minēja pats Rāviņš, viņam ir arī divas kompānijas -interneta veikals un juridisko konsultāciju birojs "Juridiskais padoms un drošība", ko viņš vada kopā ar čomu, kā arī fizioterapijas bizness Spānijā. Ainārs komentārā norādījis, ka viņam "labi iet arī projekts "Es Tev palīdzēšu", kur nauda labi iet", uz ko Rāviņš atbildējis, ka "viņam lieliski darbojas arī juridiskais birojs "JPD", kā arī pasākumu projekti un sadarbības".
Tomēr ielūkojoties "Lursoft" datu bāzēs, manāmas vairākas neskaidrības, kas saistās ar Rāviņa minētajiem uzņēmumiem. Saskaņā ar "Lursoft" datiem, uzņēmums "Juridiskais padoms un drošība", kas piedāvā juridiskos pakalpojumus, reģistrēts 2023. gadā. Kā uzņēmuma vienīgais labuma guvējs norādīts uzņēmējs Krišjānis Krastovskis, un uzņēmums kopš tā dibināšanas nav veicis maksājumus valsts kopbudžetā. Bet 2025. gada 3. aprīlī uzsākts tā likvidācijas process.
Rāviņš "TikTok" ierakstos norāda, ka vislielāko atdevi viņam sniedz viņa pārvaldītais interneta veikals [esivesels.com]. Kā minēts lapas aprakstā, ""Veselības punkts RESTARTS" piedāvā augstas kvalitātes uztura bagātinātājus, vitamīnus un medicīnas preces, kā arī augstākās kvalitātes masāžas pakalpojumus Saulkrastos, Ainažu ielā 9c." Jauns.lv VID datu bāzē vai vietnē "Lursoft" minēto uzņēmumu neizdevās atrast.
Tomēr Roberts Rāviņš un viņa sieva Marija kā patiesie labuma guvēji "Lursoft" datu bāzē norādīti divās biedrībās - biedrībā "Latvijas Pankrationa federācija" un "Es Tev palīdzēšu". Abas biedrības dibinātas 2024. gada martā, abām VID datu bāzē nav norādīta biedrību pamatdarbība. Tāpat abām Latvijas Uzņēmēmumu reģistrā nav iesniegts gada pārskats par 2024. gadu.