Biedrības "Es Tev palīdzēšu" vadītājs Rāviņš izdevis grāmatu, kas izraisījusi karstas diskusijas sociālajos tīklos
Biedrības "Es Tev palīdzēšu" vadītājs Roberts Rāviņš vietnē "Facebook" paziņojis, ka izdevis grāmatu, kas vēstī par "skaudību, apmelojumiem un cīņu par patiesību". Tikmēr labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vadītājs Edijs Pipars viņa gara darbam paudis kritiku, norādot, ka Rāviņš nostāda sevi kā upuri situācijā, kurā viņš patiesībā nemaz tāds nav.
Jau ziņots, ka 3. novembrī pēc publiska skandāla darbību pārtrauca biedrība "Es Tev palīdzēšu". Vairākiem iedzīvotājiem bija radušās aizdomas, ka Rāviņa vadītā organizācija iedzīvojas turībā uz citu nelaimes. Pēc Jauns.lv publikācijas par Rāviņa dzīvi Spānijā un viņa uzsāktajiem biznesiem, no sociālā tīkla "Facebook" īslaicīgi pazuda arī biedrības lapa, kurai bija vairāk nekā 10 tūkstoši sekotāju.
Tagad biedrības "Facebook" profils atkal padarīts publisks un Rāviņš tajā veicis ierakstu, atklājot, ka visi interesenti par 17.99 eiro var iegādāties viņa sarakstīto grāmatu "Labdarība. Kad palīdzēt nozīmē ciest, kurā, kā viņš stāsta, runāts par "sabiedrības ēnas pusi, "labdarības karteli", skaudību, viltus apsūdzībam, nomelnošanas kampaņu un cīņu par patiesību". Tāpat viņš norādījis, ka grāmata "nav atriebība" un tajā atspoguļoti "dokumentāli fakti, emocionāli pārdzīvojumi un pieredzes".
Santa norāda, ka grāmata rada simtiem jautājumu. "Vai šis ir jaunākais biznesa projekts – sastrādāt dīvainības un tad rakstīt “grāmatu” un tirgot par bargu naudu?" Uz ko Rāviņa vadītā biedrība atbildējusi: "Runājot par “bargu naudu” – vai tiešām nauda ir mēraukla cilvēka pieredzei vai ģimenes reputācijai? Mēs neko nepārdodam dārgāk par patiesību."
Jurgita norāda: "Es visu saprotu, cilvēki ir dažādi. Bet nesaprotu kādēļ tad tieši par jūsu organizāciju ir sūdzības? Kādēļ tieši jūs nomelno? Kādēļ par citām organizācijām neko neraksta un nesūdzas?" Uz ko biedrība atbildējusi, ka par citām sūdzēties neesot izdevīgi. "Izlasiet grāmatu, tur būs visas atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem," pauž biedrība.
Par grāmatu skeptiski izteicies arī labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vadītājs Edijs Pipars. "Zeme, atveries! Uzrakstīt grāmatu ar mākslīgā intelekta palīdzību un lepni sevi pasludināt par autoru jomā, kurā pašam nav īstas izpratnes! Un ironiski - vēl pasniegt sevi kā upuri situācijā, kur viņš patiesībā nemaz nav upuris. Domāsim kritiski, svarīgi, ka mēs runājam atklātu valodu!" norāda Pipars.
Rāviņš Edijam atbildējis, ka grāmatu sarakstīja pats. "Tā nav 300 lappušu fantāzija vai memuārs, bet patiesības stāsts, atklāts par visu. To var uzrakstīt ikviens, kurš pats to ir piedzīvojis un kam pietiek prāta un pieredzes. Intelektuālam cilvēkam nesagādā problēmas to paveikt pāris dienās," norāda vīrietis.
Bet kādā citā komentārā viņš pauž: "Mēs visu varam atspoguļot, arī savu uzņēmumu ienākumus un tad padomāsim vai labdarība tiešām mums bija nepieciešama priekš “uzdzīvošanas” vai tomēr no sirds darījām labu darbu," pauž Rāviņš. Jauns.lv jau vēstīja, ka VID datu bāzē nav norādīta biedrības "Es Tev palīdzēšu" pamatdarbība. Tāpat tai Latvijas Uzņēmēmumu reģistrā nav iesniegts gada pārskats par 2024. gadu, kura standarta termiņš bija 2025. gada 30. jūnijs.
Runājot par atskaitēm, Rāviņš kādā komentārā sacījis: "Mums svarīgāk bija palīdzēt cilvēkiem, nevis ražot bezgalīgas atskaites, lai izskatītos labi uz papīra".
Bet citā komentārā viņš norāda: "Mūsu organizācija bija maza, ģimeniska iniciatīva bez valsts finansējuma, un apgrozījums bija salīdzinoši ļoti neliels. Visi ziedojumi tika izmantoti konkrētu cilvēku atbalstam, ne algām vai administrācijai. Viss nepieciešamais ir iesniegts un tiks publiskots tuvākajā laikā, lai ikvienam būtu pilnīgs sirdsmiers un skaidrība par to, ko un kā esam darījuši."
Jāpiemin, ka Jauns.lv vēl šodien, 8. novembrī, pārbaudīja Latvijas Uzņēmēmumu reģistru, kur biedrības atskaites par 2024. gadu vēl joprojām nav publiskotas. Tikmēr "Lursoft" datu bāze liecina, ka šī gada 7. novembrī uzsākts biedrības "Es Tev palīdzēšu" likvidācijas process.