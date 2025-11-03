Pēc publiska skandāla darbību pārtrauc biedrība "Es Tev palīdzēšu". Iedzīvotāji ziņo, ka tā iedzīvojas turībā uz citu nelaimes
Alise vietnē "Facebook" norāda, ka Roberta Rāviņa vadītā labdarības organizācija "Es Tev palīdzēšu" vākusi līdzekļus kādai mammai, kura priekšlaikus laidusi pasaulē dvīņus un dzīvo trūcīgos apstākļos. Cilvēki ar ierakstu dalījās un līdzekļus ziedoja, tomēr tie līdz sievietei tā arī nenonāca.
”Biedrība "Es Tev palīdzēšu” publicēja aicinājumu palīdzēt [kādai] mammai, kura priekšlaikus laida pasaulē dvīņus un dzīvo trūcīgos apstākļos. Meitenītes piedzima mazas - viena bija vien nedaudz virs kilograma. Pirmo mēnesi [viņas] pavadīja BKUS inkubatoros un tika barotas caur zondi," vietnē "Facebook" norāda Alise Rusānova.
Biedrība vietnē "Facebook" publicēja aicinājumu ziedot māmiņai, un, kā norāda Alise, arī nosūtīja sievietei ziņu, apliecinot, ka līdzcilvēki viņai saziedojuši 54 eiro. Tomēr pašai Alisei radušās aizdomas, ka saziedotā naudas summa bija lielāka, jo ar ierakstu dalījās vairāk nekā 800 cilvēku. Pēc solījumiem palīdzēt, saziņa ar Rāviņa vadīto biedrību esot aprāvusies.
"Sazinājos ar mammu, un noskaidrojās, ka līdz pat šodienai viņa nav saņēmusi no biedrības nekādu atbalstu no šīs organizācijas. Pat solīto higiēnas lietu paku," norāda Alise.
Sieviete atklāj, ka pēc viņas veiktā ieraksta sociālajā tīklā, Roberta Rāviņa biedrības "Es Tev palīdzēšu" konts ar 10 tūkstošiem sekotāju īslaicīgi bija pazudis. "Ir pamatotas aizdomas par krāpniecisku darbību ar saziedotajiem līdzekļiem," norāda sieviete.
Bažas radušās arī citiem
Bažas par biedrības "caurredzamības trūkumu" sociālajos tīklos pauduši arī citi iedzīvotāji. "Visas publikācijas [ko izplata biedrība, ir] ar traģiskiem stāstiem un mākslīgā intelekta ģenerētām bildēm. Nekādas atgriezeniskās saites un reālu attēlu. Katrs komentārs ar jautājumiem tiek zibenīgi dzēsts un “nevēlamie komentētāji” - bloķēti. Vienlaicīgi ar šī “fonda” ierakstiem dalās tūkstoši! Vai tiešām neviens neredz, ka šī ir atklāta, neslēpta krāpniecība?!" pārdomās dalās Andra.
Kristaps norāda, ka viņš grūtībās nonākušai ģimenei bijis gatavs aizvest drēbes, mantas un pamperus, bet viņa piedāvājumu biedrība ignorēja. "Atsaucas tikai tad, ka esi gatavs ieskaitīt kontā [naudu]," norāda vīrietis. Arita norāda, ka "arī viņai šķiet, ka biedrības vadītāji - Marija ar Robertu - kaut ko noklusē. "Pirms vairākiem gadiem Marija atdeva mazuļa drēbītes. Pieteicos, viss forši. Esot lietotas, bet labā stāvoklī. Apmaksāju "Omnivu", saņemu drēbītes tādas kā jau pavelkātas. Bet pāris dienas vēlāk Roberts "TikTok" platformā ievietoja video, kā steidzas nosūtīt māmiņai galīgi jaunas drēbītes bērnam, ko esot iegadājušies. Un rokās [viņam bija] paciņa ko saņemu es. Nē, nu jauki būtu, ja tāds būtu bijis tas stāsts. Kopš tā laika nu nav ticības Rāviņiem," norāda sieviete.
Tikmēr Kristīne norāda, ka tādā gadījumā, ja "aizdomas tiešām ir nepamatotas, biedrība to var viegli novērst, iesniedzot gada pārskatu par biedrības darbību, jo tas gan VID, gan sabiedrībai pierādītu gan saņemtos ziedojumus, gan to izlietojumu. "Biedrība "Es tev palīdzēšu" nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu par 2024. gadu, kas jau sen bija jāizdara. Labdarības biedrībām ir ļoti svarīgi nodrošināt caurspīdīgumu, jo tikai tā var radīt sabiedrībā uzticību savai darbībai. Šī biedrība to nav darījusi, tāpēc arī ir radusies neuzticība un pamatotas šaubas par godprātību," norāda Kristīne.
Tāpat vairākus iedzīvotājus samulsinājis tas, ka biedrība vāc ziedojumus ne tikai no Latvijas iedzīvotājiem, bet to darījusi arī pasaulsslavenajā vietnē "GoFundMe.com".
Edijs Pipars: "Domājiet divreiz, pirms ziedojiet!"
Edijs Pipars, kurš vada vienu no lielākajām labdarības organizācijām Latvijā "Palīdzēsim viens otram", neminot biedrību vārdā, norāda, ka "arī viņam ir radušās pamatotas aizdomas par tās darbību". "Es gribu publiski runāt par vienu organizāciju (patreiz nosaukumu neminēšu, bet drīz tas tiks izdarīts), un, ja nepieciešams, esmu gatavs palīdzēt — jo šādu stāstu internetā ir jau desmitiem," norada Pipars.
"Šī organizācija aktīvi vāca ziedojumus, taču man ir pamatotas aizdomas, ka daļa līdzekļu vai atbalsta nenonāk pie tiem cilvēkiem, kam tos vāca. Vai vispār tie ir reāli cilvēki, kuriem ir vakti ziedojumi? Jo daudzas publikācijas, kuras bija ģenerētas uz mākslīgo intelektu ir dzēstas!"
"Ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, un tas būtu jāizmeklē rūpīgāk. Aicinu visus: pirms ziedojat — pārbaudiet organizācijas pārskatus, atskaites un kontaktus; ja iespējams — ziedojiet caur oficiāliem kanāliem un ar pozitīvām atsauksmēm vai vietējiem reģistrētiem sadarbības partneriem; ja jums ir līdzīgi pieredzes stāsti vai dokumenti — lūdzu, sazinieties ar mani (privāti vai komentārā; Ja rodas pamatotas aizdomas par krāpniecību, īstais solis ir vērsties attiecīgajās iestādēs," uzsver Pipars.
Kas par biedrību sakāms Valsts policijai?
Jauns.lv jau 1. jūlijā ziņoja, ka par Rāviņa vadītās biedrības darbību uzsākta resoriskā pārbaude. Uz jautājumu, kādi bija pārbaudes rezultāti, un vai kāds pēdējā laikā vērsies pret organizāciju ar iesniegumiem atkārtoti, Valsts policija atbild sekojoši.
"Valsts policija, balstoties uz saņemtu iesniegumu no personas, kas lūdza pārbaudīt, vai konkrētā vietne nav saistīta ar krāpšanu, bija uzsākusi resorisko pārbaudi. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka biedrības darbībās nav saskatāms noziedzīgs nodarījums, tāpēc tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Citi iesniegumi nav saņemti."
Biedrība: "Mēs vairs nepalīdzēsim!"
Svētdien, 2. novebrī, biedrība "Es Tev palīdzēšu" savos sociālajos tīklos paziņoja, ka "vairs nesniegs cilvēkiem palīdzību". "Mēs vairs nepalīdzēsim… Mēs ilgi klusējām. Ilgi cerējām, ka cilvēki paši spēs atšķirt patiesību no dezinformācijas. Diemžēl, ir cilvēki, kas savu personīgo mērķu vadīti izplata melus un apmelo mūsu komandu.To mēs pierādīsim — ar faktiem un godīgumu, kā vienmēr," norādīts biedrības "Facebook" lapā.
"Atvainojamies visiem, kuri šobrīd atrodas grūtībās, bet mums ir pienācis brīdis pateikt – mērs ir pilns. No šī brīža mēs pārtraucam savas palīdzības funkcijas. Mēs nevaram turpināt darbu, ja tiek apšaubīta mūsu sirdsapziņa, un no šī visa cieš mūsu ģimene un visi, kas ir bijuši līdzās. Tas ir patiešām pretīgi un sāpīgi."
"Kopš mūsu organizācijas pirmsākumiem mēs palīdzējām visiem – neatkarīgi no nacionalitātes, ādas krāsas vai sociālā statusa. Mēs bijām tur arī tad, kad citi atteicās palīdzēt. Cik daudz ģimeņu mēs esam izglābuši, cik dzīvību atbalstījuši… Tāpēc šie apvainojumi ir īpaši smagi un netaisnīgi."
"Paldies visiem, kas bija ar mums, kas uzticējās un palīdzēja kopā ar mums. Taču tas, kurš apzināti apmeloja mūsu organizāciju, publiski atvainosies – par to es garantēju mūsu komandas un organizācijas vārdā. Miers ar jums," norāda biedrība.