Rīgas domes komiteja lems par turpmāko rīcību saistībā ar sprādzienu ēkā Torņakalnā
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 6. janvārī plkst. 13 lems par turpmāko rīcību pēc sprādziena ēkā Torņakalnā, Bauskas ielā 15, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
"Komitejas sēdē izvērtēsim jau sniegto palīdzību iedzīvotājiem un turpmākās darbības, kā atbalstīt bez mājokļa palikušos rīdziniekus. Tāpat nekavējoties ir jārisina jautājums, kā uzlabot pašvaldības iespējas biežāk pārbaudīt izīrētos dzīvokļus un prasīt no īrniekiem veikt civiltiesisko apdrošināšanu," uzsver komitejas vadītāja Elīna Treija (NA).
Kā ziņots, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Pēc sākotnējās informācijas bojā gājuši divi cilvēki un vairāki ievainoti.
Patlaban ēkā turpinās bīstamības novēršanas darbi. Līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai pagaidām aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija.
Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību gan evakuētajiem iedzīvotājiem, gan glābšanas darbu veicējiem.
No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem sākotnēji tika nodrošināta iespēja uzturēties "Rīgas satiksmes" autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība.
Kopā 23 ēkas iedzīvotāji izmantoja pašvaldības piedāvāto pagaidu izmitināšanu viesnīcā.
Vairāki mājdzīvnieki, kurus iedzīvotāji izveda ārā, nogādāti dzīvnieku patversmēs.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu izmitināšanas vietā.
Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu, kuru var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas.
Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana vai vēl kāds cits sociālais atbalsts.