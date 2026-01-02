Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
Torņakalnā sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija pagaidām aizliegta
Līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai pagaidām aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija Torņakalnā, Bauskas ielā 15. Rīgas pašvaldība sniedz visu iespējamo palīdzību gan evakuētajiem iedzīvotājiem, gan glābšanas darbu veicējiem.
Piektdien, 2. janvārī, piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Pēc sākotnējās informācijas, bojā gājis viens cilvēks un vairāki cilvēki ievainoti. Glābšanas darbi turpinās, tādēļ šī informācija tiks precizēta.
No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem nodrošināta iespēja uzturēties “Rīgas satiksmes” autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība. 16 ēkas iedzīvotāji pieteikušies pagaidu izmitināšanai un tiks nogādāti uz viesnīcu. Vairāki mājdzīvnieki, kurus iedzīvotāji izveda ārā, nogādāti uz patversmēm. Iekļūt ēkā pēc iekšā atstātajiem mājdzīvniekiem un mantām būs iespējams tikai tad, kad beigsies glābšanas darbi un tiks novērsta bīstamība. Rīgas pašvaldība arī sniedz palīdzību glābējiem – ir piegādāts liels ceļamkrāns, ar kuru veikt paneļu demontāžu, atvestas smiltis u.c.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noteiktu bojājumu apmērus, kā arī nosacījumus un nepieciešamās darbības ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai vai atsākšanai.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas, sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu izmitināšanas vietā.
Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu, kuru var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 80001201.
Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts. Plašāka informācija par sociālās palīdzības iespējām pieejama pa tālruni 80001201.
Iedzīvotājiem, kam nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa, šobrīd tiek piedāvāta istaba pašvaldības viesnīcā (līdz 5 dienām). Par izmitināšanas iespējām viesnīcā aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa tālruni 112.
Cietušajām un apdraudētajām personām ir tiesības pieteikties pagaidu dzīvojamai telpai un vienreizējam pabalstam remontam gadījumā, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā un Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu aizliegt dzīvojamās mājas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.
Lai saņemtu pašvaldības izīrētu dzīvojamo telpu, kur var uzturēties līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk par gadu, iedzīvotājiem jāvēršas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Brīvības ielā 49/53.
Ja telpas tiks atzītas par atjaunojamām, dzīvokļu īpašnieki varēs pieteikties uz vienreizēju pabalstu remontam – līdz 10 000 eiro.