Sabiedrība
Šodien 10:05
Petardes uzsprāgst pie sejas un rokā: svētkos smagas traumas guvuši trīs cilvēki
Aizvadītajos svētkos trīs cilvēki guvuši nopietnas traumas, lietojot pirotehniku, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.
Dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 1003 izsaukumus, kas būtiski neatšķiras no izsaukumu skaita ierastās brīvdienās, tomēr trīs izsaukumi bijuši saistībā ar pirotehniku, skaidroja dienestā.
Divos gadījumos petardes uzsprāga jauniem vīriešiem, 25 un 26 gadus veciem, pie sejas, tādēļ gūtas nopietnas sejas traumas, tostarp brūces, sejas apdegumi un acu bojājumi. Abos gadījumos darbošanās ar pirotehniku bijusi alkohola reibumā.
Trešajā gadījumā cieta nepilngadīgais - 17 gadus vecam zēnam pirotehnika eksplodēja rokā, radot plaukstas pirkstu traumas, tostarp apdegumus.