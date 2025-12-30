Policija atgādina par pirotehnikas drošu lietošanu Jaungada svinībās
Tuvojoties Jaunā gada svinībām, kuru laikā nereti tiek izmantota pirotehnika, Valsts policija atgādina par drošības noteikumu ievērošanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem.
Likumsargi uzsver, ka neapdomīga rīcība ar pirotehnikas izstrādājumiem var radīt smagas traumas un nopietnas sekas veselībai, tāpēc pirms svētkiem sagatavoti ieteikumi, kā no nelaimes gadījumiem izvairīties.
“Izmanto pirotehniku atbildīgi un vienmēr ievēro lietošanas instrukcijā norādītos drošības noteikumus. Tāpat neiegādājies pirotehnikas izstrādājumus no nepazīstamām vai neuzticamām personām,” brīdina policija.
Kā uzsver Valsts policijas pārstāvis, ir "svarīgi necensties pārbaudīt, kāpēc pirotehnika neeksplodēja, tā kā ir paredzēts, un rīkoties atbilstoši tam, kā ir noteikts lietošanas instrukcijā."
"Tāpat mēs aicinām arī neiegādāties šo pirotehniku no nepazīstamiem cilvēkiem. Mēs esam fiksējuši šos te gadījumus, apzinājuši, ka ir cilvēki, kuri pārdot šo pirotehniku, kas ir apšaubāmas izcelsmes.”
Tiek uzsvērts, ka “pirotehnikas izraisītās traumas var būt ļoti smagas. Šādas traumas var atstāt neatgriezeniskas sekas uz dzīves kvalitāti, tāpēc drošības prasību ievērošana ir īpaši būtiska."
Viņš norādīja, ka nozare turpina darboties, tomēr, salīdzinot ar pagājušo un aizpagājušo gadu, pieprasījums šogad pirmssvētku periodā ir mazāks un nav arī sasniedzis gaidīto līmeni, kas, iespējams, ir skaidrojams ar to, ka privātpersonas izmanto mazāk pirotehnikas ekonomisko apstākļu, kara, bēgļu un citu iemeslu dēļ.