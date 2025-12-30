Pēc PTAC iebildumiem tirdzniecības centros demontētas “Jameson” pudeļu egles
Tirdzniecības centros "Domina Shopping" un "Akropole Alfa" novākti tukšo alkoholisko dzērienu pudeļu stendi Ziemassvētku egļu formā, pauda tirdzniecību centru pārstāvji.
"Domina Shopping" mārketinga vadītāja Kristāna Kārkliņa norādīja, ka ir saņemta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vēstule ar detalizētu situācijas skaidrojumu un iestādes viedokli par iespējamiem Alkoholisko dzērienu aprites likuma pārkāpumiem, kas šajā gadījumā konstatēti ne tikai "Domina Shopping", bet arī citos tirdzniecības centros.
Kārkliņa uzsvēra, ka par konkrētās dekorācijas un citu reklāmas ekspozīciju izvietošanu tirdzniecības centra telpās ir atbildīgs sadarbības partneris - reklāmas aģentūra, savukārt "Domina Shopping" šajā situācijā ir reklāmas vieta, nevis reklāmas izvietotājs vai pasūtītājs.
Tāpat viņa norādīja, ka reklāmas aģentūra 29. decembrī dekorāciju ir demontējusi. Tas esot bijis partnera lēmums, un "Domina Shopping" to atbalstījis, ievērojot preventīvas rīcības principu un ciešu sadarbību ar uzraugošajām iestādēm.
Kārkliņa pieminēja, ka regulējums ir salīdzinoši jauns un pieņemts šī gada augustā, tāpēc ir saprotams, ka pielāgošanās jaunajām prasībām visiem tirgus dalībniekiem var prasīt laiku. Viņa pauda cerību, ka šī konkrētā situācija, ņemot vērā operatīvi veikto objekta demontāžu, ir pilnībā atrisināta un uzskatāma par izsmeltu.
Savukārt tirdzniecības centra "Akropole Alfa" administrācija norādīja, ka 23. decembrī minētā promocijas egle tika novākta "Akropole Alfa" nomnieka SIA "Rimi Latvia" telpās. Minētās telpas tiek iznomātas "Rimi Latvia", kas uzņemas atbildību par reklāmas materiālu izvietošanu savās nomas telpās.
"Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite atzīmēja, ka "Rimi" stingri ievēro likumus attiecībā uz alkoholisko dzērienu reklāmu un apriti. Šajā gadījumā konkrētais uzņēmums, kas izvietoja šo instalāciju, ir "Rimi" telpu apakšnomnieks.
Viņa minēja, ka "Rimi Latvia" ir pārrunājusi ar šī uzņēmuma vadību konkrēto situāciju un PTAC vadlīnijas. Konkrētā instalācija pēc pārrunām ir demontēta.
Jau ziņots, ka PTAC ir fiksējis Alkoholisko dzērienu aprites likuma pārkāpumus tirdzniecības centros, konstatējot, ka tirdzniecības centros ir izvietoti dekori - stendi Ziemassvētku egļu formā ar tukšām alkoholiskā dzēriena "Jameson" pudelēm. Vienlaikus PTAC ir novērojis, ka mazumtirdzniecības ķēdēs tiek paralēli piedāvātas atlaides šī zīmola alkoholiskajiem dzērieniem, kas ir patērētājiem rosinošs apstāklis alkohola iegādei un ir pretlikumīgi.
PTAC norāda, ka saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu ir aizliegta alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāma, tostarp mazumtirdzniecības vietās, kurās notiek alkoholisko dzērienu tirdzniecība, tai skaitā ar distances līgumu tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē. Tāpat Alkoholisko dzērienu aprites likums paredz aizliegumu mazumtirdzniecības vietās, tai skaitā ar distances līgumu tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē, īstenot alkoholisko dzērienu tirdzniecības veicināšanas pasākumus.
Par reklāmas prasību neievērošanu PTAC ir tiesības uzlikt soda naudu līdz 14 000 eiro, savukārt par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto aizliegumu tirdzniecības veicināšanas pasākumiem neievērošanu PTAC ir tiesības uzlikt soda naudu līdz 30 000 eiro.
PTAC pauda, ka PTAC rīcībā ir informācija, ka dekors - egles stendi no tukšām alkoholiskā dzēriena "Jameson" pudelēm - bija izvietots tirdzniecības centros "Alfa", "Rīga Plaza" un "Domina". Vienlaikus PTAC pieņem, ka dekors ir izvietots arī citos tirdzniecības centros, līdz ar to informācija adresēta visiem komersantiem.
PTAC ir sācis situācijas izvērtēšanu un pierādījumu iegūšanu. Vienlaikus, "Konsultē vispirms" principu ievērojot, PTAC aicināja komersantus labprātīgi novērst pārkāpumu, līdz ar to patlaban nevienam komersantam sods nav piemērots.