Krimināllietu pret māti, kuras nolaidības dēļ Ropažu novadā dīķī noslīka sešus gadus veca meita, sāks iztiesāt pavasarī.
Šodien 09:35
Atstāja bērnu ārā vienu: tiesās māti, kuras sešus gadus vecā meita noslīka piemājas dīķī
Krimināllietu pret māti, kuru apsūdz par nolaidīgu rīcību, kuras rezultātā pērn Ropažu novadā piemājas dīķī noslīka viņas sešus gadus vecā meita, Rīgas rajona tiesa plāno sākt skatīt 2026. gada 20. maijā plkst. 14.30, liecina tiesu kalendārs.
Apsūdzība celta par cietsirdību pret mazgadīgo, nodarot fiziskas ciešanas, un prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības.
Apsūdzētā bija palaidusi mazgadīgo meitu ārā pagalmā vienu spēlēties, bet pati palika dzīvesvietā. Apsūdzētā bija psihotropo vielu ietekmē, līdz ar to atstāja bērnu bez uzraudzības. Apsūdzētā pieļāva, ka mazgadīgā meita viena pati ilgstoši atrodas ārpus dzīvesvietas ziemā, diennakts tumšajā laikā.
Nākamās dienas rītā meitene tika atrasta bez dzīvības pazīmēm piemājas teritorijā esošajā dīķī.
Apsūdzētā savu vainu viņai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzinusi pilnībā.
Prokuratūra atzīmē, ka šī lieta apliecina, ka vecāku nolaidīga rīcība attiecībā pret bērnu var novest pie kriminālatbildības iestāšanās.