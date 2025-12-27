Sākta parakstu vākšana LR4 apraides saglabāšanai FM ēterā
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" 20. decembrī sākta parakstu vākšana par Latvijas Radio 4 (LR4) programmu lineārās apraides saglabāšanu FM frekvencēs arī pēc 2025. gada, iebilstot pret Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) lēmumu no nākamā gada kanāla apraidi FM ēterā pārtraukt, saglabājot to tikai digitālajā vidē.
Iniciatīvas iesniegšanai Saeimā un SEPLP nepieciešami 10 000 parakstu. Nedēļas laikā iniciatīvu atbalstījuši aptuveni 1700 iedzīvotāju. Iniciatīvas pārstāve ir Svetlana Brituščenko.
Iniciatīvas aprakstā skaidrots, ka lēmums atteikties no LR4 lineārās apraides FM frekvencēs būtiski ierobežos piekļuvi sabiedriskajam medijam tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, īpaši senioriem, reģionu iedzīvotājiem, cilvēkiem bez stabilas interneta pieejas, kā arī mazākumtautību pārstāvjiem.
Norādīts, ka LR4 ir sabiedriskais medijs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, profesionālu redakciju un stabilu klausītāju loku, kurā ietilpst arī daudzi latvieši. Kanāls piedāvā Latvijas aktualitāšu atspoguļojumu citā valodā un no atšķirīgas kultūras pieredzes skatpunkta, tādējādi paplašinot sabiedrisko diskusiju un veicinot savstarpēju izpratni.
Minēts arī, ka lineārās apraides izbeigšana FM ēterā mazinās sabiedriskā medija sasniedzamību un viedokļu daudzveidību Latvijas informatīvajā telpā un vājinās sabiedrības saliedētību, norādot, ka LR4 apraides izbeigšana ir "zaudējums Latvijas mediju un kultūras mantojumam".
Iniciatīvā aicināts atjaunot LR4 lineāro apraidi FM frekvencēs arī pēc 2025. gada, vienlaikus turpinot un attīstot kanāla digitālo pieejamību.
Saeimai un SEPLP tiek lūgts nodrošināt nepieciešamo finansējumu un tehnisko kapacitāti apraides atjaunošanai, atzīt LR4 nozīmi sabiedrības integrācijā un pārskatīt sabiedrisko mediju attīstības stratēģiju, nostiprinot principu par informācijas pieejamību dažādās valodās un formātos.
LR4 apraides saglabāšana FM ēterā veicinātu sabiedrības saliedētību un uzticēšanos valstij, nodrošinātu daudzveidīgāku sabiedrisko saturu, mazinātu dezinformācijas riskus un garantētu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai arī tiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā neizmanto internetu, pārliecināta iniciatīvas iesniedzēja.
Jau vēstīts, ka LR4 apraides atļauja būs spēkā līdz šā gada 31. decembrim, liecina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) paziņojums oficiālajā izdevumā.
NEPLP lēmumu no 2026. gada 1. janvāra anulēt LR4 apraides atļauju pieņēmusi pēc Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) lūguma šā gada 3. decembrī.
Jau ziņots, ka SEPLP apstiprinājusi LSM valdes izstrādātās stratēģiskās prioritātes 2026.-2029. gadam, kuras cita starpā paredz, ka LR4 krievu valodā piedzīvos strukturālas pārmaiņas un esošajā formātā jeb lineārajā apraidē pastāvēs līdz šī gada beigām.
Jaunā vidēja termiņa darbības stratēģija LSM jāsāk īstenot no 2026. gada janvāra, tādēļ, saskaņā ar SEPLP kā augstākās lēmējinstitūcijas apstiprināto laika grafiku, līdz 2025. gada beigām turpināsies intensīvs darbs pie stratēģijas detalizētas izstrādes un gala versijas apstiprināšanas.
LSM izstrādājis vidēja termiņa darbības stratēģiskās prioritātes 2026.-2029. gadam.
Pagājušā gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 1. janvārī.