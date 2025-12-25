Apstiprināts Dzērumu un Baldones apkaimju iedzīvotāju padomes sastāvs
19. decembrī Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomes balsošanas rezultātu un iedzīvotāju padomes sastāvu, vēsta Ķekavas novada dome.
Saskaņā ar rezultātiem Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomē ievēlēti pieci visvairāk balsu saņēmušie: Raitis Saulītis, Jānis Trenko, Santa Jankovska, Edgars Berkmanis, Dace Pakalniņa.
Ķekavas novada dome 2025. gada 18. septembrī nolēma sākt Dzērumu padomes izveidi. Pieteikšanās līdz 31. oktobrim: uz piecām vietām saņemti 12 pieteikumi. 2025. gada 3. decembrī Dzērumos notika iedzīvotāju kopsapulce, kur kandidāti īsi prezentēja sevi, darba pieredzi un motivāciju. Iedzīvotāji uzdeva jautājumus un pauda viedokļus par aktuālo apkaimē.
Balsošana sākās kopsapulcē, izdoti 33 biļeteni. Pēc datu atkārtotas pārbaudes vēlēšanu komisija konstatēja, ka trim balsotājiem nebija tiesību piedalīties. Tā kā balsojums bija aizklāts, šīs balsis nevar identificēt, tomēr, izvērtējot ietekmi, secināts: trīs balsis padomes sastāvu neizmaina.
Elektroniski vietnē balso.kekava.lv un klātienē klientu apkalpošanas centros balsoja no 4. līdz 10. decembrim. Kopā nobalsoja 238 iedzīvotāji, derīgas — 177.
Balsojuma rezultāti:
- Raitis Saulītis — 90
- Jānis Trenko — 83
- Santa Jankovska — 80
- Edgars Berkmanis — 80
- Dace Pakalniņa — 79
- Vita Leskinoviča-Līduma — 73
- Laila Līgotne — 71
- Ivonna Salgale — 56
- Laura Elīza Strautniece — 48
- Inita Strautniece — 23
- Aivars Strautnieks — 12
- Lauris Abramovs — 3
Pirmā jaunizveidotās padomes sēde jāsasauc līdz 2026. gada 12. janvārim. To sasauc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un vada līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai. Pirmajā sēdē no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju,
19. decembrī arī Baldones apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanu komisija apstiprināja balsošanas rezultātus un jaunās padomes sastāvu. Padomē ievēlēti septiņi kandidāti ar lielāko balsu skaitu: Zane Ulmane, Raivis Širmelis, Ervins Dilbo, Raimonds Eglītis, Marika Aglaja Ābeļkalne, Vija Eglīte, Olga Ozola.
Ķekavas novada dome 2025. gada 18. septembrī nolēma sākt Baldones apkaimes padomes izveidi. Kandidātu pieteikšanās ilga līdz 31. oktobrim; uz septiņām vietām saņemti 10 pieteikumi. 2. decembrī Baldones kinoteātrī notika kopsapulce ar kandidātu īsām prezentācijām par sevi, darba pieredzi un motivāciju; iedzīvotāji uzdeva jautājumus un pauda viedokļus. Kopsapulcē Aija Leitāne atsauca kandidatūru.
Balsošanu sāka kopsapulces laikā, izsniedzot 27 vēlēšanu zīmes. Elektroniskā balsošana balso.kekava.lv un klātienē Ķekavas novada pašvaldības klientu centros notika 3.–9. decembrī. 3. decembrī no plkst. 00.00 līdz 7.37 balsošanas rīkā nebija iekļauta viena kandidāte. Tā kā šajā laikā nobalsoja tikai divi balstiesīgie un minētā kandidāte tomēr pārliecinoši ievēlēta, tehniskā kļūme kopējo rezultātu neietekmēja.
Vēlēšanās piedalījās 281 iedzīvotājs, derīgas bija 226 balsis. Rezultāti:
- Zane Ulmane — 146
- Raivis Širmelis — 138
- Ervins Dilbo — 123
- Raimonds Eglītis — 101
- Marika Aglaja Ābeļkalne — 98
- Vija Eglīte — 98
- Olga Ozola — 78
- Karina Putniņa — 70
- Andris Feldmanis — 66
- Aija Leitāne (atsaukta) — 11
Pirmā jaunās padomes sēde notiks līdz 12. janvārim. To sasauc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un vada līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai. Pirmajā sēdē padomes locekļi no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.
Baldones apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanu komisija