Sievietei, kas Mārupē centās noindēt savu vīru un dēlu, tiks nozīmēta psiholoģiskā ekspertīze
Valsts policija (VP) grasās nozīmēt tiesu psihiatrisko un psiholoģisko ekspertīzi sievietei, kura aizvadītajā nedēļā centās nonāvēt savu vīru un bērnu, kā arī pati veikt pašnāvību.
VP piebilst, ka slepkavību vai to mēģinājumu lietās vienmēr tiek nozīmētas tiesu psihiatriskās ekspertīzes. Bet Krimināllikumā teikts, ka personām, kas izdarījušas noziegumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir ekspertīzē atzītas par nepieskaitāmām, var noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.
Tie paredz ārstēšanu medicīnas iestādē, ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā un ārstēšanu specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. Tāpat šādos gadījumos var personu nodot tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā.
Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā par dubultslepkavības mēģinājumu, Mārupē tika apcietināta sieviete. Raidījums vēstīja, ka viņa, iespējams, ģimenes konflikta dēļ 8. decembrī ar pagaidām nezināmu vielu saindējusi dzīvesbiedru un bērnu, un pēc tam mēģinājusi atņemt dzīvību arī sev.
Mediķi izglābuši visus ģimenes locekļus. Sieviete ir apcietināta par dubultslepkavības mēģinājumu, un policija turpina izmeklēšanu.
Saskaņā ar raidījumā vēstīto, tuviniece atrada visus trīs cilvēkus un izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).
NMPD ārējās komunikācijas vadītāja Arita Freimane raidījumam "Ponorāma" apstiprināja, ka minētajā datumā NMPD saņēma izsaukumu Mārupē uz veselības situāciju. Viņa norādīja, ka notikuma vietā ieradās trīs mediķu brigādes, kas trīs cilvēkus stabilā stāvoklī pie samaņas nogādāja slimnīcā, tostarp viens no cietušajiem bija nepilngadīgs.
Savukārt Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas priekšnieka vietnieks Vjačeslavs Gudovskis raidījumam apstiprināja, ka ir sākts kriminālprocess par to, ka Mārupē privātmājā konstatēta ģimene, trīs personas, kuras atrodas stiprā medikamentu ietekmē.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma normām par divu personu slepkavības mēģinājumu, pēc kā persona mēģināja veikt pašnāvību, saindējot sevi ar šobrīd nezināmas izcelsmes vielu. Gudovskis norādījis, ka ir nozīmētas ekspertīzes un tiek noskaidroti apstākļi. Ģimene iepriekš policijas redzeslokā nebija nonākusi. Policija raidījumam neatklāja plašāku informāciju ne par cietušajiem, ne apcietināto. Zināms, ka bērns, kuru saindēja paša mamma, ir mazgadīgs, proti, vēl nebija sasniedzis 14 gadu vecumu.